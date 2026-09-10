村田調整MLCC產品線 台廠迎轉單商機

全球被動元件龍頭村田（Murata）最新客戶通知函近期流出，內文說明，為穩定積層陶瓷電容（MLCC）供應、改善客戶支援體系，將重新檢視產品陣容，陸續停產多個系列的部分料號，並請客戶提前轉換替代品或備足後續需求，法人看好，國巨*（2327）、華新科（2492）、禾伸堂（3026）以及信昌電（6173）等台廠，有望迎來轉單商機。

對此，村田回應，此次調整涵蓋較舊的產品與料號，配合產品迭代更新，將停止部分泛用品，以及原已列入更新計畫的品項，推進產品汰舊換新。

根據這份署名福井村田製作所的通知函，該次涉及GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG及ZRA等九個系列中的部分產品。村田說明，公司正重新檢視MLCC產品線，將終止相關料號生產，以擴充其他產品產能。

通知函要求，客戶應於指定期限前完成替代料號轉換，若仍有後續需求，則須提前下單，採購該料號未來產品生命周期所需數量，而客戶回覆期限為2027年12月31日，最後下單日為2028年3月31日，最後出貨日為2029年3月31日。