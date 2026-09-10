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華南金獲利／前八月賺逾240億元、年增近4成 四子公司齊創高

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

華南金（2880）8月稅後純益33.71億元，累計前八月稅後純益240.22億元、年增39.24%，EPS 1.71元，續創歷年同期新高，主因旗下銀行、證券、產險及創投等四大子公司獲利同步創高，推升金控整體獲利走強。

其中，非銀行子公司成為今年獲利成長亮點，證券、產險、投信、創投及AMC合計獲利年增190%，占集團獲利比重升至24%，較去年同期提高13個百分點。

核心子公司華南銀行前八月稅後純益189.91億元、年增16.7%，占集團獲利約76%。今年存放款、財富管理及金融操作三大核心業務均成長，帶動整體獲利穩健向上。

華南銀行受惠存放款結構調整逐步發酵，淨利差（NIM）提升5個基點，帶動利息淨收益年增12%；財富管理則受基金、保險及外國債券銷售挹注，手續費淨收益突破122億元、年增28%，投資淨收益也年增9%。

海外獲利也明顯升溫，華銀OBU及海外分行前八月獲利39.97億元、年增82.62%，占銀行稅後淨利21%，其中OBU分行獲利更年增156%。

非銀行子公司中，華南永昌證券前八月稅後純益39.85億元、年增260%，受惠台股交易熱絡，經紀、承銷及自營三大業務同步成長；複委託交易量突破2,386億元、年增140%。

華南產險前八月稅後純益15.05億元、年增33%，主要受惠商業火險、工程險損失率改善及資金運用收益挹注。

華南金 華南銀行 金控

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