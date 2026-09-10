大東電營收／8月4.82億元年減7％ 台電訂單遞延 手握百億訂單需求仍強

大東電（1623）10日公告，8月營收4.82億元，年減7.31％；累計今年前八月營收43.99億元，年增2.32％。大東電表示，8月營收下滑主要受到台電部分訂單出貨遞延影響，訂單並未取消，目前在手訂單仍維持百億元以上，隨強韌電網、綠能發展及AI資料中心擴建等需求持續推升，電纜產業長期需求依舊強勁。

大東電指出，近期台灣電網建設關鍵零組件缺料及管道土木工程延誤問題再度浮現，公司接獲台電交期延後通知，影響中高壓電纜出貨進度，導致8月營收降至5億元以下。不過，此次主要是交貨時程遞延，並非訂單取消，對整體接單動能並無實質影響，公司目前也積極鎖定下半年新開出的標案。

展望後市，大東電表示，政府持續推動綠能發展及強韌電網計畫，加上AI高效能運算快速成長，全球資料中心用電需求大幅增加，帶動輸配電設備及大型電力基礎建設投資升溫。尤其AI資料中心快速擴建，已進一步帶動美國新一輪電網資本支出，包括PJM、ERCOT、MISO及NYISO等主要電力市場規劃大量輸電及變電站建設，投資重點涵蓋345kV、500kV及765kV高壓輸電網、大型電力變壓器及GIS等設備，顯示AI、高科技製造及能源轉型需求，正由發電端進一步延伸至輸配電基礎建設。

大東電表示，隨全球電網升級需求持續增加，大型電力設備及電纜市場可望維持成長動能，公司將持續受惠長期電力基礎建設升級趨勢。另一方面，公司先前已取得美國35kV中壓電纜UL認證，並積極布局美國市場，尋求海外市場成長機會。

此外，國內電網地下化需求也將成為電纜產業另一項成長動能。台電規劃自2027年起兩年投入50億元，針對六都18個行政區推動地下線路更新，以提升城市電力韌性及供電能力。隨地下電網逐步進入汰換與更新階段，可望為電纜業者帶來新一波商機。