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中華電8月EPS創新高 奪單月電信每股獲利王 資產活化、ICT專案建功

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）10日公布，受惠資通訊專案簽約金額提前超越全年目標，加上資產活化貢獻，8月營收233.1億元，每股純益0.57元，單月獲利創歷史新高，更拿下電信單月每股獲利王。

中華電信8月營收為233.1億元，年增25.8%，歸屬於母公司業主淨利為44.4億元，年增40%，EBITDA為90.5億元，每股純益0.57元。營業收入、營業淨利、EBITDA與每股盈餘皆創歷年同期新高。

累計前八月，中華電信營收達1,645.5億元，年增9.5%，營業淨利為364.3億元，年增9.5%，歸屬母公司業主淨利為285.3億元，年增8.4%，每股純益3.68元。營收、獲利都超越財測目標。

董事長簡志誠表示，多元布局策略持續展現成果，電信核心業務穩健成長，更積極掌握AI及新世代數位基礎建設所帶來的市場機會，帶動多元業務成長，並持續提升資產運用效益，推升整體營運表現。展望未來，公司將持續深化核心業務優勢、拓展新興成長機會，將市場機會轉化為長期成長動能，持續為股東創造價值。

中華電信指出，8月資通訊及其他營收展現豐沛成長動能，年增率達100%。其中，合併資通訊營收年增逾50%，主要受惠大型IDC及雲端建置案、運輸業資訊系統整合案及智慧能源專案等挹注，推升IDC及雲端、智慧聯網、資通安全等多項業務營收繳出雙位數年成長佳績。

值得關注的是，中華電信表示，今年資通訊業務接單表現強勁，截至8月底，累計專案簽約金額已提前超越全年目標，並創歷年同期新高，不僅提升後續營運成長能見度，也反映AI與新世代數位基礎建設需求持續擴大，以及公司在資通訊市場的領先地位。

除了資通訊業務持續成長外，公司積極推動資產活化也迎來佳績，於8月份挹注一次性獲利，進一步提升資產運用效益，為股東創造價值。

中華電信銷貨業務受惠iPhone17持續熱銷，各項3C產品銷售動能穩健；另受惠 AI需求成長，子公司產品出貨量能提升，推升整體銷貨收入維持雙位數成長。

電信核心業務持續穩健攀升。中華電信指出，行動服務方面，受惠5G升速持續熱銷、客戶數穩健成長，加上漫遊需求較去年同期增溫，帶動行動服務營收年增近3%。固網寬頻業務則持續受惠AI與數位應用發展，市場對高速頻寬需求仍不斷增加，8月份300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14.3%，帶動固網寬頻營收較去年同期增加3.4%。

網路韌性業務表現亮點。中華電信表示，國際海纜租用需求穩定增加，8月份受惠AI供應鏈客戶跨境傳輸需求成長，帶動國際電路營收年增率超過60%。隨著AI應用帶動全球資料流量及國際連網需求持續成長，中華電信「海、地、星、空」布局效益逐步展現，持續強化公司在亞太數位樞紐的關鍵地位。

中華電 EPS 營收

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