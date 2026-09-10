世紀民生營收／8月4.65億元、前八月38.86億元 雙創同期新高

世紀民生*（5314）10日公告8月合併營收達4.65億元，較去年同期成長102.52％；累計前八個月合併營收達38.86億元，較去年同期成長151.4％。

受惠於AI大健康事業群動能充沛，加上無人載具關鍵技術布局成果漸次顯現，累計前八月營收刷新歷年同期新高紀錄。

世紀民生表示，公司既有之AI大健康事業維持穩健成長，旗下明星保健產品銷售動能延續。團隊精準掌握會員經營、電商平台、電視購物及多元實體通路布局，持續擴大產品銷售規模；同時深化「AI＋健康管理」服務鏈，有效串聯保健產品、會員生態圈及健康數據應用，建立高黏著度與高複購率的營運模式，穩定挹注集團營收與充沛現金流。

國防無人載具需求升溫 產業進入規模化發展階段

在既有事業體獲利穩健的基礎上，世紀民生近年積極部署的「AI無人載具」事業體迎來爆發性商機。隨政府加速推動國防自主政策與不對稱戰力建置，相關預算逐步落地，政府近期將濱海監偵型無人機、攻擊型無人機及水面無人艇等納入國防資源配置重頭戲，直接帶動無人載具關鍵之飛控、通訊資料鏈、導航、邊緣AI辨識及軟硬體系統整合等技術需求顯著提升。

世紀民生指出，公司目前正全力爭取國家級無人機及反無人機等國防採購大單，並依各標案期程穩健推進資格審查、產品研發驗證及投標準備。雖公司前期投入的研發資源與專利技術，使得相關費用增加影響獲利成長，但歷經階段性沉澱與淬鍊，多項軟硬體技術已順利完成實際場域的應用驗證，正式邁入成果落實與大規模市場擴展的關鍵轉折點。世紀民生將進一步發揮既有電子與軟硬體整合能力，若後續順利取得標案，除帶動無人機整機出貨成長外，亦可同步帶動核心模組、系統整合與後續維修服務，打造集團下一個十年的黃金成長動能。

IC＋AI技術底座成形 多層次無人載具產品線完整齊備

世紀民生強調，無人載具的關鍵競爭力不在於機體製造，而是在於其內建的「智慧控制」與「機敏感知系統」。相較於傳統以機體組裝為主的業者，世紀民生憑藉多年累積的IC設計、嵌入式系統、通訊及邊緣AI技術，成功將電子與軟體底蘊延伸至無人機的核心系統。公司已建構出可跨域延伸的六大核心技術底座：自主導控技術、端側邊緣AI辨識、SDR（軟體定義無線電）跳頻加密通訊、EO/IR全天候光電感測、多載具協同群控系統、符合國防資安規範的「非紅供應鏈」組件。

透過模組化架構與本土化組裝優勢，世紀民生可依據國防或民用任務需求，快速整合飛控、通訊、AI辨識、光電感測、任務控制及地面站系統，提供高資安規格的一站式整體解決方案。目前公司已成功完成多層次無人機產品布局，產品線涵蓋「輕量化快速部署機型」、「中型載重機型」及「長航程垂直起降（VTOL）固定翼機型」，並同步推行600公里級中程無人機技術開發。此外，更將自主導航、通訊鏈路與邊緣AI技術延伸至反無人機系統與水面無人船舶，奠定「空中無人機、低空反無人機、水面無人船」的三維跨域防禦產品架構。

打造「感知、通訊、AI決策」共通平台 確立系統整合商龍頭地位

展望未來，世紀民生將全力放大技術平台的規模效益。透過技術共用與平台化開發，精準掌握載具「感知、運算、通訊及控制」四大關鍵環節，公司可依不同任務需求進行模組化配置，在降低後續開發與導入成本的同時，提升研發投入的整體效益，以及產品平台的延展性與系統整合效率。隨無人載具應用場域陸續擴大，世紀民生營運觸角將進一步延伸至軟體訂閱、高階零組件供應及長期維運服務，提升單一客戶與專案的長期價值。公司將逐步打造從「硬體設備銷售」延伸至「軟體與後勤服務」的多元化高毛利收入結構，擴大無人載具事業對集團整體營收與獲利的貢獻比例。