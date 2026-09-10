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中華電8月每股賺0.57元居冠 台灣大前8月EPS蟬聯第一

中央社／ 台北10日電

電信三雄公布8月財報出爐。中華電每股盈餘0.57元，超越台灣大的0.46元和遠傳電信的0.34元，但台灣大前8月每股盈餘仍以3.78元居首。

中華電8月自結合併營收新台幣233.1億元，歸屬於母公司業主淨利44.4億元，稅息前折舊攤銷前利潤（EBITDA）為90.5億元，每股盈餘（EPS）0.57元。營收、營業淨利、EBITDA與每股盈餘皆創同期新高。

累計前8月，中華電合併營收1645.5億元，歸屬母公司業主淨利285.3億元，每股盈餘3.68元。

中華電信指出，受惠大型IDC及雲端建置案、運輸業資訊系統整合案及智慧能源專案等挹注，截至8月底，今年資通訊業務累計專案簽約金額已提前超越全年目標，並創歷年同期新高，反映AI與數位基礎建設需求持續擴大。

此外，中華電推動資產活化迎佳績，於8月挹注一次性獲利；銷貨業務因iPhone17持續熱銷，各項3C產品銷售動能穩健；另受惠AI需求成長，子公司產品出貨量能提升。

行動服務方面，中華電表示，受惠5G升速持續熱銷、客戶數穩健成長，加上漫遊需求增溫，行動服務營收年增近3%。固網寬頻業務受惠AI與數位應用發展，高速頻寬需求增加，8月300Mbps以上高速寬頻用戶數年增14.3%。

此外，中華電說明，國際海纜租用需求穩定增加，8月受惠AI供應鏈客戶跨境傳輸需求成長，帶動國際電路營收年增率超過60%。

台灣大8月自結合併營收167.8億元，稅後淨利13.9億元，EPS為0.46元，累計前8個月自結合併營收1321.6億元，稅後淨利為114.8億元，EPS為3.78元，年增22%。

台灣大指出，8月合併營收年增8%，連5月增幅擴大，電信營業利益年增19%，帶動合併營業利益與稅後淨利續寫雙位數成長。行動服務營收穩定年增3%，銷貨收入在iPhone熱銷下年增29%。企業事業隨AI、資安等解決方案需求強勁，以及AIDC客戶新一階段容量啟用，營收貢獻進一步放大。momo營收年增8%，品牌電商持續挹注成長，新代理品牌3COINS首家實體門市於9月開幕，AI效益持續擴大下，合併營業利益年增17%，成長幅度逾營收2倍，稅後淨利年增10%。

遠傳電信8月合併營收、EBITDA與稅後淨利同步刷新單月歷史新高，分別達95.47億元、33.61億元與12.32億元，EPS為0.34元。累計至今年8月，遠傳合併營收與EBITDA分別為752.68億元、269.22億元，稅後淨利突破百億、達101.00億元，年成長率13.9%，累計EPS為2.8元。

遠傳表示，5G升級需求持續增溫帶動下，月租型用戶5G滲透率來到49.8%，持續領先業界。個人數位服務8月維持成長動能，企業智慧資通訊業務受惠於雲端服務、系統整合及智慧城市專案順利交付，維持穩健成長動能。

中華電 EPS 台灣大 營收

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