智崴營收／8月3.49億元、年增216% 雙引擎帶動創新高

智崴（5263）10日公布2026年8月合併營收達3.49億元，創公司單月營收歷史新高，年增216.56%，月增72.77%；今年1至8月累計營收達14.08億元，較去年同期成長79.3%。

智崴於今年7月底完成Flyover Attractions併購，併購效益於8月起開始浮現。隨著旅遊市場蓬勃發展，觀光與休閒娛樂需求熱絡，加上既有大型體感娛樂設備專案持續依工程進度推進，共同帶動8月營收創下歷史新高。此次營收成長也反映智崴營收結構逐步由過去以專案型收入為主，進一步加入經常性營運收入，形成兩種收入來源並行的新營運模式。

智崴過去主要營收來源包括飛行劇院、大型體感遊樂設備、沉浸式模擬設備及系統整合服務，各專案依設計、製造、安裝及工程進度陸續認列營收。隨著Flyover加入集團，進一步拓展至場館營運與品牌經營，讓智崴在既有設備製造與專案收入之外，增加穩定經常性營運收入，進一步提升整體營收來源的多元性。

設備方面，智崴今年全球專案持續推進，2026年至今新接專案涵蓋美國、越南、巴西及中東等市場，產品包括大型體感遊樂設備、互動式劇場、沉浸式劇院以及多款飛行劇院系統。其中，美國大型主題樂園及越南大型娛樂場域等專案陸續展開，顯示國際市場對室內沉浸式娛樂體驗的需求持續增加。

智崴表示，8月營收創下歷史新高，除反映既有國際專案持續推進外，亦開始呈現集團營運模式擴大的效益。未來將持續發揮設備研發製造、內容整合與場館營運能力，深化全球主題樂園及觀光娛樂市場布局。