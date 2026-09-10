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宜特營收／8月3.7億元、月減7.3% AI、CPO 與先進製程撐下半年

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

半導體驗證分析廠宜特（3289）10日公布8月營收3.7億元，較7月4億元減少約7.3%，年減7.9%；累計今年前八月營收30.38億元，年減3.66%。

宜特先前指出，下半年營運動能可望逐季升溫，主要來自AI、共同封裝光學（CPO）及先進製程專案持續增加。公司第2季營收已較首季成長9.2%，並觀察到主要客戶持續將研發資源投入AI、CPU、CPO及先進製程，相關驗證案件不僅數量增加，複雜度也同步提高。

宜特目前主要驗證業務涵蓋可靠度驗證（RA）、故障分析（FA）、材料分析（MA）及先進製程驗證。隨AI ASIC、HPC、Chiplet、CoWoS及車用電子持續發展，晶片從研發、試產到量產階段對材料分析、故障分析及可靠度測試的需求同步增加，成為後續高階驗證服務的重要動能。

CPO也是公司下半年重點布局。宜特與大客戶合作的CPO專案持續推進，新設備預計第3季陸續進駐，進一步擴充光電驗證服務能力；公司並期許第3、4季毛利率逐步朝30%靠攏。

展望全年，宜特將先進製程2奈米、AI高速運算及矽光子列為2026年三大成長引擎。其中，公司已布局2奈米世代ALD新材料驗證，ASIC驗證亦掌握相關訂單，矽光子CPO驗證平台則隨設備與市場需求到位逐步擴大貢獻，後續營運表現將觀察高階驗證專案認列進度。

宜特 營收 先進製程 半導體

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