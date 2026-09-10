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高明鐵營收／8月2.2億元、年大增3.37倍 再創新高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

高階光通訊半導體設備商高明鐵（4573）公布8月合併營收達2.20億元，受惠光通訊產業需求強勁，月增10%、年增337.8%，再創單月營收歷史新高；累計前八月合併營收達11.23億元、年增190.2%，亦改寫歷史同期新高。

高明鐵今年營運迎來強勁的轉折與爆發式成長，主要受惠於切入矽光子、共同封裝光學元件（CPO）及AI高速傳輸與光通訊設備領域，擺脫過去幾年的營運低谷。法人預期，下半年營收與獲利可望大幅優於上半年，全年進一步挑戰歷史新高。

高明鐵上半年合併營收7.03億元，不僅超越去年全年6.03億元，更成功轉虧為盈，上半年稅後純益1.21億元，每股稅後純益2.9元。受惠於強勁拉貨動能，今年以來單月營收也頻創新高。

高明鐵於2025年推出CPO耦合系統設備，光通訊營收占比今年上半年已來到79%，目前訂單能見度看到明年第2季，預期下半年營運將逐季增溫。展望明年，隨著新產品陸續投產，首季出貨明顯放量，第2季起產能可望倍增。

另外，高明鐵已規劃9月在台北設立研發及設備組裝中心，進行光通訊前端製程開發，明年第2季送件申請由興櫃轉上櫃，預計明年底前掛牌上櫃。

高明鐵今年在國際半導體展中，展出完整矽光子檢測方案，包含奈米級主動式耦光對位、CPO/NPO光引擎耦合與測試、晶圓級光學檢測等，積極往晶圓檢測領域推進。

高明鐵強調，在矽光子領域的優勢，在於從零組件到模組都可自製，且具備自動控制方案與自行開發的演算法，成功對接矽光子檢測設備廠需求，目前檯面上具代表的設備廠或製造廠幾乎都與高明鐵有合作往來。

因應矽光子強勁需求，高明鐵持續配合客戶需求擴產。董事會稍早通過投資7,000萬元，預計取得台中一家光學暨醫療廠約60%股權，未來設立生產組裝線後，預估產能可擴增一倍以上。

中國大陸方面，公司旗下位於東莞的子公司也將擴廠，預計明年中以後放量。而為分散生產基地及貼近大客戶需求，公司也規劃在泰國東部或北部設立組裝廠，明年中啟動建廠。

營收 光通訊 矽光子 半導體

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