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長榮鋼營收／8月14億元、年增11% 訂單滿手

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

長榮鋼（2211）10日公告，8月合併營收14.1億元、年增11.8%；累計前八月營收105億元，較去年同期98億元年增7.2%。隨著國內科技廠房、物流倉儲、都更及大型商辦需求支撐下，長榮鋼訂單滿手，加上轉投資環保、綠能貢獻，中長期營運看俏。

法人表示，長榮鋼前8個月累計營收年增幅7.2%，低於8月單月增幅11.8%，顯示近期工程認列及出貨節奏有加快跡象，後續大型鋼構工程依計畫施工，年底前營收動能值得期待。

長榮鋼當前滿手訂單，總量超過25萬公噸，高於每年約16萬至17萬公噸產能，尤其科技廠房、AI相關基礎建設、物流倉儲及都市更新仍持續推進，訂單能見度已推進到明年上半年。

除了鋼構事業，長榮鋼另一項優勢是環保與綠能等轉投資項目，約占整體營收約四分之一，其中欣榮企業垃圾焚化發電，水美工程鎖定高難度、高單價事業廢棄物，榮鼎綠能則結合垃圾焚化及廚餘厭氧消化發電，形成相對穩定的現金流來源，產生長期、穩定的營運特性。

展望第4季，傳統工程進入旺季，只要業主工程進度順利，在手訂單即可陸續轉化為製造、吊裝與營收；其次，台灣AI、半導體先進製程及資料中心相關資本支出持續推進，大型科技廠房對高品質鋼構需求仍具有中期支撐，台積電供應鏈擴產與資料中心建設，可望支撐鋼構中期成長，市場預期下半年營運具韌性，年底前工程認列加速，全年營收維持成長，中長期展望樂觀。

長榮鋼 營收 倉儲

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