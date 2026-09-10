長榮鋼營收／8月14億元、年增11% 訂單滿手

士電（1503）10日召開法說會，士電總經理郭約瑟表示，海內外電力市場需求都相當大，至少未來5年都是供不應求狀態，甚至有北美客戶一次都是下訂10台變壓器以上，需求相當殷切，另外，在價格上，今年銅價、原物料大漲下，變壓器不調漲很難，但目前調幅還在討論中。

2026-09-10 19:13