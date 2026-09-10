信紘科營收／8月8億元創新高 月增77%、年增69%

半導體廠務工程業者信紘科（6667）10日公布8月合併營收8億元，月增77.3%、年增69.1%，改寫歷史新高；累計今年前八月營收44.73億元，年增10.5%，同步創下歷年同期新高。

信紘科表示，8月營收大幅成長，主要受惠高科技客戶多廠區建設需求升溫。公司近年持續將既有產品與工程經驗朝標準化、模組化發展，使成熟技術及設備規格能在不同廠區重複導入，提升跨廠區複製能力及專案交付效率，規模效益逐步顯現。

目前公司在手訂單涵蓋國際晶圓代工龍頭、記憶體指標客戶等廠務系統建置及二次配工程專案，工程施作與設備出貨依既定進度推進，服務範圍也由單一廠務系統及工程工種，逐步擴展至中大型統包、跨工種整合及海外專案。

海外布局方面，信紘科採取「台灣核心督導、在地團隊落地」模式，美洲及日本子公司均已建立在地團隊，並透過GC／Turnkey統包模式整合設計、工程管理及施工資源，以因應海外缺工及跨國建廠需求。

展望後市，全球晶圓代工與記憶體業者持續推進台灣、美國、日本等地擴廠，多廠區同步建置趨勢延續。信紘科看好，隨接案規模、承攬層級及海外專案比重提升，加上成熟產品跨廠區複製效益擴大，將持續支撐後續營收與獲利結構。