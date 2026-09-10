遠傳創史上最強8月 前八月每股純益2.8元

遠傳電信（4904）10日表示，受惠用戶持續升級5G、創新資費推展，以及企業智慧資通訊與個人數位生活服務雙引擎穩健成長，加上手機銷售挹注，遠傳8月份財務指標年月雙增，寫下歷年最強8月表現。

遠傳8月合併總營收95.47億元，年增15.7%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）33.61億元，年增7.5%，稅後純益12.32億元，年增10.8%，每股純益0.34元。

累計至今年8月，遠傳合併總營收與合併EBITDA分別為752.68億元、269.22億元，年增率為11.4%和7.2%；稅後純益突破百億、達101.00億元，年成長率達13.9%，每股純益2.8元。

遠傳表示，8月遠傳總用戶數穩步增長，月租型客戶流失率維持低檔。在5G升級需求持續增溫帶動下，月租型用戶5G滲透率來到49.8%，持續領先業界。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健攀升，帶動行動服務營收持續增長，並創下自2021年3月以來連續66個月正成長的佳績。

個人數位服務8月份維持成長動能，遠傳表示，遠傳friDay影音、遠傳守護網以及保險代理業務皆繳出亮眼成績。遠傳friDay影音持續透過內容投資與策略合作擴大娛樂布局，由遠傳、韓國CJ ENM、TVBS及文策院共同成立的「台韓娛樂文化有限合夥」娛樂基金，將於第今年4季引進韓國代表性戶外音樂盛事「首爾公園音樂節」來台，打造跨國音樂盛宴。

企業智慧資通訊業務則受惠於雲端服務、系統整合及智慧城市專案順利交付，維持穩健成長動能。遠傳指出，在AI創新應用與智慧城市領域屢創佳績，近期甫以「智慧共桿／樞紐」方案榮獲「台灣AI卓越獎」的「AI產業應用創新」優勝，為電信業唯一獲獎業者。

透過結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與5G核心技術，遠傳強調，持續深化智慧醫療、智慧城市、數位轉型服務與系統整合布局，協助公部門與企業推動數位與淨零雙軸轉型。