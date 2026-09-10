快訊

民進黨全黨打蔣…重來一次會讓兒子赴美當交換生？蔣萬安這樣說

沈文程自招「我是被離婚」 淨身出戶身家都給前妻

聽新聞
0:00 / 0:00

遠傳創史上最強8月 前八月每股純益2.8元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

遠傳電信（4904）10日表示，受惠用戶持續升級5G、創新資費推展，以及企業智慧資通訊與個人數位生活服務雙引擎穩健成長，加上手機銷售挹注，遠傳8月份財務指標年月雙增，寫下歷年最強8月表現。

遠傳8月合併總營收95.47億元，年增15.7%，合併EBITDA（稅前息前折舊攤銷前獲利）33.61億元，年增7.5%，稅後純益12.32億元，年增10.8%，每股純益0.34元。

累計至今年8月，遠傳合併總營收與合併EBITDA分別為752.68億元、269.22億元，年增率為11.4%和7.2%；稅後純益突破百億、達101.00億元，年成長率達13.9%，每股純益2.8元。

遠傳表示，8月遠傳總用戶數穩步增長，月租型客戶流失率維持低檔。在5G升級需求持續增溫帶動下，月租型用戶5G滲透率來到49.8%，持續領先業界。月租型用戶每月平均貢獻度（ARPU）穩健攀升，帶動行動服務營收持續增長，並創下自2021年3月以來連續66個月正成長的佳績。

個人數位服務8月份維持成長動能，遠傳表示，遠傳friDay影音、遠傳守護網以及保險代理業務皆繳出亮眼成績。遠傳friDay影音持續透過內容投資與策略合作擴大娛樂布局，由遠傳、韓國CJ ENM、TVBS及文策院共同成立的「台韓娛樂文化有限合夥」娛樂基金，將於第今年4季引進韓國代表性戶外音樂盛事「首爾公園音樂節」來台，打造跨國音樂盛宴。

企業智慧資通訊業務則受惠於雲端服務、系統整合及智慧城市專案順利交付，維持穩健成長動能。遠傳指出，在AI創新應用與智慧城市領域屢創佳績，近期甫以「智慧共桿／樞紐」方案榮獲「台灣AI卓越獎」的「AI產業應用創新」優勝，為電信業唯一獲獎業者。

透過結合「遠傳大人物」（大數據、人工智慧、物聯網）與5G核心技術，遠傳強調，持續深化智慧醫療、智慧城市、數位轉型服務與系統整合布局，協助公部門與企業推動數位與淨零雙軸轉型。

每股純益 遠傳電信 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

遠傳公布iPhone Duo／18 Pro系列資費 預約登記量翻倍、勃根地紅最夯

華碩營收衝高！8月達949億元 同期最佳

IC通路雙雄大聯大、文曄 前八月營收雙雙突破兆元

崇越營收／8月77.9億元創歷史次高 半導體材料出貨維持高檔

相關新聞

緯穎畸零股爭議 金管會：要求建立更合理的畸零股處理機制

緯穎（6669）股票股利畸零股爭議延燒，金管會今（10）日表示，目前已接獲約百件股東陳情，主要不滿高價股不足一股部分只能按面額10元折現，並要求建立更合理的畸零股處理機制。證期局主任秘書王秀玲指出，現行做法雖未違規，但相關函釋已近30年，將主動洽詢經濟部，研議制度是否調整。

士電法說會／AI 重電設備瘋搶！北美客戶一次訂10台 還得被迫漲價

士電（1503）10日召開法說會，士電總經理郭約瑟表示，海內外電力市場需求都相當大，至少未來5年都是供不應求狀態，甚至有北美客戶一次都是下訂10台變壓器以上，需求相當殷切，另外，在價格上，今年銅價、原物料大漲下，變壓器不調漲很難，但目前調幅還在討論中。

宜特營收／8月3.7億元、月減7.3% AI、CPO 與先進製程撐下半年

半導體驗證分析廠宜特（3289）10日公布8月營收3.7億元，較7月4億元減少約7.3%，年減7.9%；累計今年前八月營收30.38億元，年減3.66%。

長榮鋼營收／8月14億元、年增11% 訂單滿手

長榮鋼（2211）10日公告，8月合併營收14.1億元、年增11.8%；累計前八月營收105億元，較去年同期98億元年增7.2%。隨著國內科技廠房、物流倉儲、都更及大型商辦需求支撐下，長榮鋼訂單滿手，加上轉投資環保、綠能貢獻，中長期營運看俏。

信紘科營收／8月8億元創新高 月增77%、年增69%

半導體廠務工程業者信紘科（6667）10日公布8月合併營收8億元，月增77.3%、年增69.1%，改寫歷史新高；累計今年前八月營收44.73億元，年增10.5%，同步創下歷年同期新高。

遠傳創史上最強8月 前八月每股純益2.8元

遠傳電信（4904）10日表示，受惠用戶持續升級5G、創新資費推展，以及企業智慧資通訊與個人數位生活服務雙引擎穩健成長，加上手機銷售挹注，遠傳8月份財務指標年月雙增，寫下歷年最強8月表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。