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華航、長榮航8月營收寫歷史次高 暑期旺季助攻

中央社／ 台北10日電

受惠8月暑期旅遊旺季，票價反映油價成本調升，以及AI伺服器等出貨動能暢旺，華航長榮航8月營收創下單月次高，長榮航8月客運營收刷新歷史新高，前8月客運營收、合併營收也創歷年同期新高。

華航8月合併營收新台幣219.48億元，較去年同期增幅27.22%，為歷年次高；其中，客運收入124.45億元，較去年同期成長19.24%，創下歷年同期最高，貨運收入75.2億元，年成長36.06%，客貨運市場同步穩健成長。

客運方面，華航指出，受惠8月延續暑期旅遊旺季，加上票價反映油價成本調升，帶動整體客運收入增加，其中以東北亞航線載客率最佳，9月後又迎中秋連假。

貨運方面，華航說明，8月期間陸續受颱風影響，致部分航班調整，又逢歐洲暑期、日本盂蘭盆節等長假因素，使空運需求略為放緩，但AI伺服器、半導體設備等高科技產品出貨動能暢旺，相關包機詢問度高。

華航指出，隨9月步入傳統貨運旺季，除AI供應鏈持續出貨外，年度消費性電子新品發表相關鋪貨潮將啟動，預期將進一步推升市場艙位需求。華航將利用客貨機運能，爭取高價包艙及臨時加包機貨源。

長榮航空指出，8月客運營收142.08億元，創歷史新高，年增率為21.06%，貨運營收58.45億元，年增28.72%，合併營收達228.91億元，年增率為24.92%，創單月合併營收歷史次高。累計今年前8月客運營收達1093.69億元，累計合併營收達1736.30億元，也創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，長榮航表示，受惠於暑期旅遊需求，8月航空客運市場維持良好的營運步調。台灣出發的歐美長程航線需求殷切，平均載客率順利突破9成；短程區域航線方面，東北亞與東南亞等熱門旅遊區域載客表現維持高檔；同時，大陸及澳門航線的訂位狀況呈現平穩成長。

長榮航空指出，自9月21日至10月11日，新增桃園－仁川加班機，以空中巴士A333及波音777機型飛航，屆時每週航班數由14班增為18班。另外，自2026年10月25日起，增飛桃園－杭州航班，以空中巴士A321機型飛航，屆時每週航班數由3班增為5班。

貨運方面，長榮航空表示，8月輸美空運市場需求穩定，半導體、伺服器零組件及網通設備延續7月動能，加上電子新品備貨需求逐步增加，整體貨量持續暢旺，輸歐市場隨夏季假期結束後需求逐步復甦，長榮航空將調配機隊艙位，攬收最適貨型提升艙位利用。

長榮航 華航 營收 油價

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