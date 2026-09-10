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光隆法說會／第3季重返成長軌道 成衣訂單能見度延伸至明年首季

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

光隆（8916）10日舉行法人說明會，同步公告8月合併營收8.42億元，年增42.4%，成衣、羽絨及家紡三大核心事業群同步成長。累計前八月合併營收 54.67億元，年減1.6%。公司表示，隨第3季進入傳統生產與出貨旺季，主要客戶拉貨動能回升，各產區稼動率亦較上半年提升，整體第3季營收預期可重回成長軌道。

以8月各事業群表現來看，三大事業群單月同步成長，成衣營收5.10億元，年增 35.6%，營收占比達60.6%，反映主要品牌客戶旺季出貨動能回升；羽絨營收1.44億元，年增91%，受惠主要客戶訂單及拉貨需求轉強；家紡營收1.85億元，年增36.8%，反映主要客戶庫存調整逐步改善，訂單回補與旺季拉貨需求強化。

光隆董事長詹賀博指出，上半年受到全球品牌採購趨於保守、部分客戶庫存調整及原物料成本上升等因素影響，核心事業營運承壓；進入第3季後，隨旺季出貨展開，整體營運已逐步回穩，其中，成衣高毛利產品較集中於第3季出貨，有助改善產品組合，羽絨出貨動能將優於去年同期，家紡亦受惠訂單回補及旺季需求支撐。

光隆目前成衣訂單能見度已延伸至2027年第1季，主要客戶訂單整體維持穩定。在成衣新客戶與產品布局方面，公司持續深化具成長潛力的戶外與機能品牌客群，9月起將開始承接一家美國戶外品牌的大貨訂單，另一家歐洲通路自有品牌亦進入試單階段。同時，公司持續由既有戶外機能服飾延伸至針織、運動及日常機能等產品，透過新客戶導入、產品組合優化及跨產區彈性配置，擴大可服務市場並累積後續成長動能。

展望全年，光隆表示，考量全球景氣及品牌採購環境仍具不確定性，公司對全年營收維持審慎看法，現階段將聚焦核心事業回穩、產品組合優化及獲利品質改善。

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