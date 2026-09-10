緯穎畸零股爭議 金管會：要求建立更合理的畸零股處理機制

緯穎（6669）股票股利畸零股爭議延燒，金管會今（10）日表示，目前已接獲約百件股東陳情，主要不滿高價股不足一股部分只能按面額10元折現，並要求建立更合理的畸零股處理機制。證期局主任秘書王秀玲指出，現行做法雖未違規，但相關函釋已近30年，將主動洽詢經濟部，研議制度是否調整。

王秀玲表示，這次事件引發關注，一是緯穎每股配發1.9827946股，其中畸零股達0.9827946股，距離一整股只差約0.0172股；二是緯穎股價逾2000元，畸零股卻依經濟部1997年函釋，以每股面額10元折付現金，市價與面額落差大，小股東反彈強烈。

至於市場建議建立畸零股交易、拍賣或撮合平台，金管會表示仍有三大難題，包括股票股利尚未入帳前，難以確認股東實際持有股數；平台成交價格如何維持公平並避免炒作；加上千金股且配股比例如此接近整股的案例並不常見，制度設計仍需審慎。

王秀玲指出，1997年函釋距今已近30年，2018年公司法也已引進無票面金額股制度，市場環境明顯改變，金管會將與經濟部通盤研議。在制度調整前，也建議上市櫃公司規劃股票股利時先充分試算、強化資訊揭露，盡量避免大量產生畸零股。