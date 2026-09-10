數字營收／8月2.05億元、月增3.16％ 創歷史次高

網路生活平台數字科技（5287）10日公告8月合併營收2.05億元，較上月及去年同期分別成長3.16％及2.3％，創歷史次高表現；累計今年前八月合併營收15.41億元，年減1.3%。

數字科技8月合併營收年月雙增，主因小雞上工、100室內設計、出任務及找師傅等新創平台的營收挹注。各平台持續提升品牌知名度、優化使用者體驗，並於導入收費機制後，逐步調整與完善收費模式。旗下既有平台持續深化服務內容，因應各垂直市場需求，維持穩定的業績表現，在既有業務穩健支撐與新創平台逐步貢獻下，推升8月合併營收創歷史次高表現。

暑假進入尾聲、開學季到來，小雞上工亦迎來新一波打工需求，根據小雞上工「開學打工調查」指出，高達九成以上學生表示開學後有打工規劃，顯示學生族群對彈性工作機會的需求持續提升，打工型態也逐漸從傳統固定班表，轉向能夠自主配合課表與生活節奏的彈性工作模式。數字科技將持續依據使用者需求，強化職缺與人才的精準媒合，協助學生快速找到符合時間與條件的工作機會，提升企業招募效率，同時強化用戶黏著度。

展望下半年，數字科技將持續以多元平台、數位服務及AI應用為核心發展方向，因應不同產業與使用族群需求，持續優化旗下各平台服務，並透過數據分析與AI技術提升內容推薦及媒合效率。儘管短期房市仍處於調整階段，然公司憑藉旗下平台的海量數據優勢，持續深耕各垂直市場、拓展多元應用場景，強化平台競爭力，為後續營運成長奠定基礎。