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北基營收／8月9.21億元創同期新高 油品市占擴大、土地建設收益添動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

北基（8927）10日公布8月合併營收達9.21億元，月增9.94％、年增20.77％，累計前八月合併營收93.96億元，年增42.57％，亦改寫歷年同期新高水準，展現能源通路與多元資產活化的雙軌營運成效。

在核心油品事業方面，北基指出，截至8月底，全台加油站站數已達83站，區域覆蓋率及發油量體同步提升，除既有站點基礎持續擴大外，隨著國際油價走勢，以及近期於全台48座加油站全面完成洗車服務升級，導入美國百龍酵素環保蠟品，隨著各站洗車、會員等加值服務陸續完善，帶動平均各站單月營收較去年同期成長6％，凸顯北基透過「本業+加值服務」雙軌並進策略，逐步墊高油品事業單站坪效與客戶黏著度。

北基進一步指出，集團將持續以油品通路為核心，透過擴大加油站覆蓋率、提升各站營運效率、強化洗車與會員服務，以及推動土地資產活化，放大既有通路與資產價值，其中油品事業具備穩定現金流與全台通路基礎，土地建設業務則可透過資產活化提升集團整體資源運用效益，有助於提升集團中長期營運韌性。

除此之外，在能源轉型趨勢下，北基亦持續關注電動車、自助加油及多元能源服務發展機會，隨著消費者用車習慣逐步轉變，加油站未來可望由傳統油品補給據點，延伸為結合油品、洗車、會員服務、車主生活服務及新能源補給的綜合型平台。

北基表示，集團將視市場需求、站點條件及投資效益，逐步評估電動車充電、自助加油及其他車主服務導入可能性，提升既有站點服務深度與長期競爭力。

展望年下半年，北基維持審慎樂觀看法。隨著核心油品事業通路規模持續擴大，將持續透過據點布局優化、營運效率提升及服務品質精進，穩固油品本業成長基礎；土地建設事業則將持續檢視旗下土地與不動產資產配置，依市場條件推進資產活化及處分作業，提升資產運用效率與資本效益。

同時，北基仍秉持「穩固本業、活化資產、多元布局」之營運策略，持續檢視並活化旗下土地與不動產資產組合，並深化與子公司三地能源在太陽能光電、儲能、EV 充電及綠電銷售等綠能多元事業之整合綜效，為未來營運挹注多元穩健之成長動能。

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