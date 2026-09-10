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虎門科技營收／8月6,997萬元 單月與累計續創同期新高

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

虎門科技（6791）10日公告8月營收6,997萬元，月減4%，年增2.59％；累計1-8月營收5.43億元，較去年同期成長 8.64％，單月及累計營收再度同步創歷年同期新高。虎門指出，目前CAE穩定成長、工業4.0陸續出貨，下半年傳統旺季效應值得期待。

虎門8月營收維持年增趨勢，並再創同期新高，主要仍來自CAE業務，包括記憶體模組、封測、半導體設備等半導體產業，電聲、光電、電池、散熱、光纖等電子產業，以及自行車零件、重電、精密金屬加工、機械設備、風電等製造業，與多家法人研發單位。

台灣製造業在全球供應鏈重組扮演與全球夥伴共同開發、製造與承擔風險的關鍵角色，產業地位升級更著重於提升產品設計研發能力，CAE成為製造業的剛性需求，虎門亦受惠此產業趨勢。

台灣製造業全面朝向自動化、AI智慧化與低碳永續方向加速升級，虎門工業4.0業務同步受惠，訂單能見度已至明年第1季，執行中訂單即將陸續出貨，預計年底前可密集認列營收。

虎門年度盛會CAE技術大會暨應用科技博覽會，即將於9月16日登場，預計吸引超過600位工程與研發人才參與。會中邀請逾50位專家，聚焦AI、散熱、矽光子與無人載具等前沿應用，共同交流AI時代下工程技術的創新與應用。

營收 光纖

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