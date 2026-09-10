東哥遊艇營收／8月營收5.35億元 月增40%、年減16.8%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告8月合併營收為5.35億元，較7月3.82億元增加1.53億元，月增約40%，但較去年同期的6.43億元，減少16.8%；累計前八月合併營收為34.95億元，較去年同期35.40億元減少1.3%。

東哥表示，由於豪華遊艇產品單價高，單月營收容易受船型組合及交付時程影響而有所波動，屬產業正常營運特性。

展望後續營運，今年以來受到地緣政治影響，航線繞道與航務調度時間拉長，加上8月份颱風接連影響亞洲海域，連帶推遲國際散裝貨輪來台船期；惟上述因素屬短期外在干擾，公司內部生產作業均依既定計畫穩定推進，各項製造排程未受重大影響。

儘管全球經濟與地緣政治環境仍具不確定性，高端消費及頂級休閒市場仍展現韌性。根據全球房產諮詢機構萊坊「Knight Frank」發布的2026年《財富報告》，全球超高淨值族群人數持續成長，富裕階層亦日益重視移動式生活方式，有助於豪華遊艇市場的長期需求。東哥將持續以創新驅動發展，深耕頂級工藝與精緻服務，並密切關注全球經濟、高端消費市場及產業趨勢，持續強化品牌價值與長期競爭力。