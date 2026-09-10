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美時營收／8月營收21.07億元、年增81.6% 前八月220億元、年增69%
美時（1795）10日公告8月合併營收21.07億元，較去年同期成長81.67%，主要受惠於Alvogen的合併。累計今年前八個月營收為220.52億元，較去年同期成長69%，持續受惠於Alvogen的合併以及B2B業務的強勁動能。
美時表示，2026年截至8月，美國業務較去年同期成長149%，達130.83億元，占合併營收約59%，受惠於Alvogen的合併。
亞洲業務維持穩定，營收為新台幣71.85億元，占集團合併營收約33%。美時的B2B業務較去年同期成長216%，達17.84億元，占合併營收約8%，受惠於重點產品上市，包括Nintedanib於歐洲及北美市場，以及Enzalutamide於巴西、加拿大及韓國上市。
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