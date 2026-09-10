兆捷營收／8月營收9,673萬元！月增41.8％、年減15.6% 植入氣體出貨增加

電子特氣業者兆捷（6959）10日公布8月營收9,673萬元，月增41.83％、年減15.62%；前八月累計營收4.79億元，年減2.77％。兆捷指出，8月特氣出貨持續成長，預估下半年穩步放大，其中植入氣體為目前主要成長動能。

兆捷表示，公司近年積極推動半導體關鍵材料在地化與技術自主化，並持續擴充自製氣體產品線，受惠AI、HPC與先進製程推升的高階電子特氣需求，帶動8月份特氣出貨金額持續成長，氣體營收占比較去年同期明顯增加。

兆捷指出，在主要產品中，植入氣體為8月營收主要成長動能，隨著下半年既有客戶拉貨力道增強，加上產品持續拓展至不同製程及廠區應用，整體氣體出貨規模將穩步擴大。

各項產品中，清潔氣體仍為目前主要營收來源，業務穩定出貨，自製氟系清潔氣體亦已送交一級客戶驗證，預計明年第1季開始量產；植入氣體則已切入半導體先進製程並開始出貨；薄膜沉積氣體中的自製矽甲烷已開始出貨，並通過一級面板大廠驗證，預計第4季量產出貨。兆捷指出，隨著下半年植入氣體及薄膜沉積氣體逐步放量，自製特殊氣體營收占比可望持續提升。

在新產品布局方面，蝕刻氣體已完成產線建置，預計今年底送交客戶認證，認證期約12至18個月；前驅氣體則持續推進產線建置及送樣作業，預計明年逐步完成建置並導入量產。此外，電子雷射氣體維持穩定供貨，持續服務既有半導體客戶。

兆捷指出，台灣為全球科技製造重鎮，隨先進製程持續推進及晶圓廠擴充產能，關鍵材料自主供應與供應鏈安全的重要性日益提升。相較仰賴海外進口，兆捷具備在地化製造及供應優勢，可更貼近客戶實際製程需求與擴產計畫，並依不同製程條件及生產進度，即時調整產品規格與交期安排，不僅能縮短供應鏈反應時間，亦可提升供貨彈性與穩定度。

展望後市，兆捷表示，隨全球半導體產業持續朝先進製程與高階應用發展，電子特殊氣體需求可望持續成長。兆捷表示，將持續強化電子特殊氣體在地製造及自主供應能力，進一步擴充高階電子特殊氣體自製與量產規模，配合客戶製程升級及產能擴充需求，擴大產品應用與供應規模，深化與國內外一級半導體客戶合作。