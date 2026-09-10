強茂營收／8月營收13.7億元、年增29.82%創同期新高 AI、車用需求撐後市

功率半導體製造廠強茂（2481）10日公布8月營收13.76億元，雖較7月歷史新高14.47億元減少4.89%，但較去年同期成長29.81%，創歷年同期新高；累計前八月營收102.01億元，年增18.10%，同樣改寫歷年同期新高。從公司歷年營收來看，今年6、7月營收分別達13.88億元、14.47億元，8月雖自高檔回落，仍維持在近年高水準。

強茂近期營運動能主要來自AI伺服器與車用功率元件需求。公司先前指出，今年持續以AI生態系及全球車用智慧化為兩大成長主軸，AI應用涵蓋MOSFET、HotSwap、備援電池模組（BBU）及氣冷、液冷散熱系統等，下半年將陸續有新品導入；今年AI應用營收占比預估由去年的7%至8%，提高至10%至15%，車規產品占比則可望超過四成。

隨AI伺服器功率需求持續升高，強茂上半年AI營收占比已達約11%，其中Power MOSFET獲雲端服務供應商（CSP）客戶採用，下半年小訊號、TVS等產品也陸續放量。法人預期，隨CSP產品進入量產，加上功率元件漲價及產品組合改善，第3季營運動能仍強，全年AI相關功率元件營收有機會倍增。

展望後市，除AI需求外，全球功率半導體供需改善及非中系供應鏈轉單效應，也有利強茂接單。法人認為，隨產能利用率逐季提升、高毛利AI及車用產品占比增加，加上漲價效益逐步反映，下半年營收及獲利仍具成長空間。