快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

虎門營收／8月6,997萬元、與前八月同創同期新高 下半年傳統旺季可期

經濟日報／ 記者蘇嘉維／台北即時報導

虎門科技（6791）公告8月營收6,997萬元，較去年同期成長2.59％；累計今年前八月合併營收5.43億元，年增8.64％，單月及累計營收再度同步創歷年同期新高。對於後續展望，虎門指出，CAE穩定成長、工業4.0陸續出貨，下半年傳統旺季效應值得期待。

虎門8月營收維持年增趨勢，並再創同期新高，主要仍來自CAE業務，包括半導體相關產業：記憶體模組、封測、半導體設備；電聲、光電、電池、散熱、光纖等電子產業，以及自行車零件、重電、精密金屬加工、機械設備、風電等製造業，與多家法人研發單位。台灣製造業在全球供應鏈重組扮演與全球夥伴共同開發、製造與承擔風險的關鍵角色，產業地位升級更著重於提升產品設計研發能力，CAE成為製造業的剛性需求，虎門亦受惠此產業趨勢。

台灣製造業全面朝向自動化、AI智慧化與低碳永續方向加速升級，虎門工業4.0業務同步受惠，訂單能見度已至明年第1季，執行中訂單即將陸續出貨，預計年底前可密集認列營收。

虎門年度盛會CAE技術大會暨應用科技博覽會，即將於9月16日登場，預計吸引超過600位工程與研發人才參與。會中邀請逾50位專家，聚焦AI、散熱、矽光子與無人載具等前沿應用，共同交流AI時代下工程技術的創新與應用。

營收 光纖

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

東佑達營收／8月3.08億年增89.1%攀新高 前八月20.29億寫同期新高

汎瑋材料營收／8月1.33億元、前八月11.05億元 雙創同期新高

旭然營收／8月6,445萬元、年增18.7％ 與前八月雙創同期新高

崇越營收／8月77.9億元創次高、下半年旺季可期 董座看好擴大營運綜效

相關新聞

東哥遊艇營收／8月營收5.35億元 月增40%、年減16.8%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告8月合併營收為5.35億元，較7月3.82億元增加1.53億元，月增約40%，但較去年同期的6.43億元，減少16.8%；累計前八月合併營收為34.95億元，較去年同期35.40億元減少1.3%。

美時營收／8月營收21.07億元、年增81.6% 前八月220億元、年增69%

美時（1795）10日公告8月合併營收21.07億元，較去年同期成長81.67%，主要受惠於Alvogen的合併。累計今年前八個月營收為220.52億元，較去年同期成長69%，持續受惠於Alvogen的合併以及B2B業務的強勁動能。

兆捷營收／8月營收9,673萬元！月增41.8％、年減15.6% 植入氣體出貨增加

電子特氣業者兆捷（6959）10日公布8月營收9,673萬元，月增41.83％、年減15.62%；前八月累計營收4.79億元，年減2.77％。兆捷指出，8月特氣出貨持續成長，預估下半年穩步放大，其中植入氣體為目前主要成長動能。

強茂營收／8月營收13.7億元、年增29.82%創同期新高 AI、車用需求撐後市

功率半導體製造廠強茂（2481）10日公布8月營收13.76億元，雖較7月歷史新高14.47億元減少4.89%，但較去年同期成長29.81%，創歷年同期新高；累計前八月營收102.01億元，年增18.10%，同樣改寫歷年同期新高。從公司歷年營收來看，今年6、7月營收分別達13.88億元、14.47億元，8月雖自高檔回落，仍維持在近年高水準。

虎門營收／8月6,997萬元、與前八月同創同期新高 下半年傳統旺季可期

虎門科技（6791）公告8月營收6,997萬元，較去年同期成長2.59％；累計今年前八月合併營收5.43億元，年增8.64％，單月及累計營收再度同步創歷年同期新高。對於後續展望，虎門指出，CAE穩定成長、工業4.0陸續出貨，下半年傳統旺季效應值得期待。

葡萄王營收／8月7億元、年減20% 海外事業啟動第4季成長動能蓄勢推進

葡萄王（1707）10日公告8月合併營收7.06億元、年減20.14%；累計今年前八月營收61.14億元，年減5.36%。展望未來，葡萄王海外事業啟動，第4季成長動能蓄勢推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。