葡萄王營收／8月7億元、年減20% 海外事業啟動第4季成長動能蓄勢推進

葡萄王（1707）10日公告8月合併營收7.06億元、年減20.14%；累計今年前八月營收61.14億元，年減5.36%。展望未來，葡萄王海外事業啟動，第4季成長動能蓄勢推進。

葡萄王表示，短期營收表現雖受到台灣市場消費環境及出貨節奏等因素影響，但是隨著馬來西亞市場正式開幕、OEM／ODM新品與原料代工訂單，以及上海功能性飲品與通路布局陸續發酵，海外市場與代工業務同步拓展。

在OEM／ODM事業上，8月受保健食品市場熱度趨緩及主力客戶下單節奏調整影響，營收年減36.92%，累計1-8月與去年同期持平、微減0.37%。公司持續聚焦高價值自有原料、臨床實證菌株及國際新品布局，強化菇菌發酵與益生菌等核心技術優勢。

海外市場持續深化與美國獨家經銷商合作，透過產業高峰會及國際原料展會拓展品牌客戶與合作機會，進一步延伸美國、東南亞及歐洲市場。

上海事業體近期受中國網紅品牌美容口服市場爭議廣告風波影響，主要代工電商客戶出貨節奏放緩，加上經銷通路價格競爭等因素，8月營收較去年同期減10.5%；惟累計1-8月營收仍維持雙位數年增12.69%，整體營運表現仍具韌性。

上海葡萄王表示，為持續加速代工與品牌業務布局，團隊已拓展與大型即時零售通路盒馬鮮生合作，完成兩款155mL功能型快消氣泡飲開發，目前已陸續安排出貨；經銷暨品牌業務則積極布局AI智慧販售機，透過科技導入消費場景與新零售通路，提升自有品牌產品的精準銷售與消費者觸達，持續開拓上海市場新成長機會。

自有品牌掌握夏季飲品旺季及中元節檔期，帶動機能飲品實銷成長；同時透過七夕、父親節等節慶行銷活動，帶動8月營收較上月成長11.4%；惟受部份商品品項調整影響，較去年同期減少8.03%。展望後續，自有品牌除積極爭取主力通路新合作案外，也將持續掌握消費趨勢與保健需求，推出具市場潛力的新品，擴大新客群與業績來源。

直銷事業方面，海外市場持續展現拓展成果，UVACO馬來西亞於8月正式開幕，自試營運以來，馬來西亞市場產品展現良好接受度。核心領導團隊持續透過市場說明會、產品分享及教育培訓等多元方式深化市場經營，相關培訓活動累計已吸引超過4,000人次參與。

台灣市場方面，UVACO葡眾受消費趨勢變化及去年促銷活動提前於8月啟動，部分原訂9月出貨的訂單提前於8月完成，因比較基期墊高，8月營收年減20.21%，累計1-8月營收年減8.43%。不過隨銷售節奏回歸正常，營運可望逐步穩定；加上著馬來西亞市場正式啟動，海外布局進入新的發展階段，後續將持續透過會員拓展、產品銷售及教育培訓深化市場經營，逐步擴大海外市場規模，為集團直銷事業挹注新的成長動能。