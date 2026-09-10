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虎山營收／8月1.19億元 看好 AM 市場成長動能

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

虎山（7736）10日公告8月自結合併營收約為1.19億元，看好美國市場持續推動「Freedom to Fix」及Right to Repair相關政策，有助於虎山的銷售提升。

8月營收主要營收來源組合為，車門把手產品之營收約新台幣6.4千萬元，車用鏡頭及雷達產品之營收約新台幣1.1千萬元，其他產品營收約為新台幣4.4千萬元。

公司目前持續依據客戶需求與訂單狀況調整生產及出貨安排，以提升整體產能運用及供應效率。

根據MEMA及Auto Care Association最新市場預測，美國輕型車售後維修市場2026年預估將成長5.2%，顯示維修及替換零件需求仍具韌性。

另一方面，隨著新車價格及車輛維修成本持續提高，消費者延長既有車輛使用年限的趨勢亦有助於維修及售後零件需求；同時，美國市場持續推動「Freedom to Fix」及Right to Repair相關政策與倡議，提升消費者及維修業者取得替換零件的選擇性，均有利於AM市場長期發展。

儘管全球貿易政策及關稅環境仍具不確定性，虎山持續深耕全球汽車售後維修（AM）市場，除穩固北美市場既有客戶與產品布局外，亦持續拓展歐洲、中東、拉丁美洲及亞洲等海外市場，透過區域市場多元化分散市場風險。同時，公司持續擴充產品組合，除核心車門把手產品外，亦積極布局車用鏡頭、雷達、環景系統及其他汽車零配件，並透過產品認證、品質體系及研發能力提升市場競爭力，逐步建立多元化的營收來源。

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