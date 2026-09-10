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瓦城營收／8月6.12億元、年增2.44%創同期新高 海內外第3季添動能

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

瓦城（2729）10日公告8月合併營收達6.12億元，較去年同期成長2.44%；累計前八月合併營收達44.08億元，年增5.95%。瓦城表示，雖受極端氣候及部分地區豪雨假影響，但在暑期出遊旺季、父親節聚餐及中秋送禮需求帶動下，集團旗下品牌餐廳營運表現仍然亮眼，加上海內外新展店效益顯現，推動單月及累計營收皆創下歷史同期新高，為第3季營運增添強勁動能。

適逢暑期旅遊、家庭聚餐旺季及父親節檔期，餐飲市場聚餐需求全面升溫。瓦城集團憑藉多品牌、多菜系布局，加上長期累積的品牌信任度與穩定體驗，持續穩居消費者聚會首選。為進一步創造消費者主動進店的強烈動機，集團積極強化商場品牌矩陣；其中跨國界南洋餐飲 YABI KITCHEN 強勢進駐桃園，使桃園大江購物中心成功集結集團旗下高達5大品牌。透過豐富的菜系選擇與密集的商場綜效，集團不僅滿足了市場對風味多樣性的需求，更成功帶動來客數顯著攀升，成為本期營收擴張的關鍵動能。

瓦城集團持續秉持多品牌經營與精準展店策略，擴大全台商圈布局。看好台東近年觀光發展及在地消費市場潛力，集團近日正式進駐東台灣市場，於台東秀泰廣場同步開出「瓦城」及「時時香」兩大品牌，進一步完善全台營運版圖。

憑藉集團首創的「東方爐炒連鎖化系統」與精確的科學化流程，集團成功打破地域限制，確保跨縣市皆能維持零落差的高水準餐飲品質。此高品質的承諾也直接反映在熱絡的訂位量上；新店自開幕以來吸引大量在地居民及旅客，其中「瓦城」台東秀泰店於8月底開幕首周末，翻桌率即高達5次，繳出亮眼成績。透過此次東台灣的拓點，未來東部客人在原本的城市就可以享有高品質的聚餐選擇，無論是家庭相聚或朋友同樂，皆能隨時品嚐到與全台門市一致的信賴美味。

海外市場方面，集團延續美國首店「Very Thai by 瓦城」的營運基礎與市場口碑，再於洛杉磯銀湖區推出全新品牌「BOBO Thai」，以泰式炒河粉為核心品項，8月開幕後持續吸引當地多元消費族群踴躍嘗鮮，創造亮眼業績。隨美國雙新品牌接力登場，進一步驗證集團多品牌經營模式的複製能力與市場拓展實力，也為後續美國市場展店與規模化發展奠定穩健基礎。

展望後市，迎接中秋連假，整體餐飲市場將再掀起節慶消費熱潮。目前集團全台門市訂位熱度持續攀升，結合進入出貨及最後銷售衝刺期的中秋聯名禮盒，透過「實體聚餐」與「節慶送禮」雙管齊下的旺季動能，有望進一步推升整體來客數與節慶營收表現。

此外，集團全球布局與多品牌展店策略將持續發揮綜效。甫開幕的台東「瓦城」及「時時香」兩大品牌新店將逐步進入完整營運階段；海外市場方面，「Very Thai by 瓦城」與「BOBO Thai」雙品牌亦持續累積北美市場營運基礎與品牌聲量。隨海內外市場展店效益逐步顯現，加上中秋旺季消費動能，第3季營運有望再迎亮眼表現。

瓦城 營收

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