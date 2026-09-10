豆府營收／8月4.04億元、年增8.78%創下單月新高 月營收首站上4億關卡

豆府（2752）10日公告8月營收4.04億元，年增率為8.78%，不僅創下單月營收歷史新高，且月營收首度站上4億元大關。累計前八月營收29.58億元，年增10.37%，創同期新高。

豆府表示，8月中旬起，台灣各地陸續受到颱風、低壓帶及西南氣流影響，各地雨勢顯著且降雨偏多，讓仍在暑假期間的消費者，前往百貨賣場的頻次更為增加，進而為豆府餐飲集團帶來更暢旺的人流與業績。

再者，在炎熱的夏季期間，為了讓來店的消費者感受到舒適與清涼，豆府餐飲集團旗下三大韓式品牌，《姜滿堂》、《北村豆腐家》與《韓姜熙的小廚房》，同步推出韓國人獨門的消暑絕招，夏季限定的「韓式水冷麵」，包含《姜滿堂》的正宗韓國「韓式三鮮水冷麵 X 燒肉」，《北村豆腐家》「韓式水冷麵套餐組」以及《韓姜熙的小廚房》的「韓式蟹味水冷麵定食」，冰涼酸甜高湯伴隨黃金比例的細緻碎冰沙，為饕客帶來一場味覺的夏季降溫風暴。

此外，從去年底開始持續引爆關注，由豆府餐飲集團正式獨家引進，首爾聖水洞排隊名店的「MilkyShop焦糖奶油夾心餅」，今年以來持續獲得各大百貨賣場的邀約進駐，包含自八月二十二日起，在新開幕的台北SOGO大巨蛋Garden City，限量開賣包含招牌焦糖奶油、濃厚花生、大人系抹茶等三種口味的奶油夾心餅。

透過投入快閃品牌，豆府餐飲集團成功掌握各大重點節慶假日之人氣與買氣，更明確提升豆府餐飲集團的整體業績，也讓豆府餐飲集團除了本就熟悉的家庭主力客層，更能直接持續提升，年輕消費族群占整體豆府餐飲集團營收比重。

豆府表示，第4季進入集團展店旺季，加上百貨周年慶、耶誕及年末聚餐需求升溫，可望為餐飲市場增添消費動能。除持續推進既定展店計畫，豆府也將開發新品牌、尋找新的餐飲品類機會，同時擴大海外市場布局，作為後續營運成長動能。