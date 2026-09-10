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元大金獲利／前八月近500億元、創同期新高 EPS達3.6元
元大金控（2885）10日公布自結獲利，8月稅後純益為70.1億元；累計前八月稅後純益為499.41億元，每股稅後純益為（EPS）3.6元，若未適用外匯價格變動準備金，前八月EPS為3.69元，整體獲利表現維持穩健。
從各子公司表現來看，台股8月上漲逾3千點，日均量突破1.1兆元，證券主要獲利來源仍為經紀手收，元大證券8月稅後純益為45.06億元；累計前八月稅後純益為338.35億元，每股稅後純益為4.75元，顯示證券業務持續為挹注金控獲利的主力。
元大銀行8月稅後純益為15.32億元，前8月稅後純益為107.59億元，EPS為1.17元，銀行本業維持穩定獲利動能，來源為利息淨收益及財管手收。
元大期貨8月稅後純益為3.45億元，前八月稅後純益為23.27億元，EPS為6.32元。
元大人壽8月稅後純益為3.55億元，保險本業穩定貢獻獲利，前八月稅後純益為27.99億元，EPS為0.96元；若未適用外匯價格變動準備金，前八月EPS為1.39元。
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