星宇航空營收／8月55.7億元、年增47.7% 創次高

星宇航空（2646）8月總營收為55.78億元，年增率47.78%，僅次於上個月，寫下歷史次高紀錄。

累計前八個月總營收達398.6億元，較去年同期成長34%。

客運方面，8月客運營收43.12億元，年增45%。貨運方面，8月貨運營收為6.72億元，年增41%，受惠亞洲輸往北美的AI及半導體相關產品出貨動能延續，支撐整體貨運營收表現。

星宇航空首條歐洲航線「台北-布拉格」於8月1日啟航，並自9月起升級為A350-1000。同時，為提升赴歐旅客行程便利性，星宇航空與捷克最大航空公司Smartwings進行聯航合作，10月1日起，旅客可一票預訂星宇航空與Smartwings的航班，並享行李直掛服務，便捷抵達歐洲更多主要城市。

看好中南部市場潛力，星宇航空10月起陸續開闢台中-札幌、台中-名古屋航線，並將於11月起安排增班，以滿足秋季賞楓需求。此外，星宇航空自明年1月1日起開航高雄-神戶及高雄-沖繩航線，屆時中南部每周航班將達82班，強化中南部旅運市場。

冬季班表部分，星宇航空針對多條熱門航線增班及放大機型，提供旅客更彈性的飛航選擇。台北-函館、台北-清邁、台北-吉隆坡、台北-河內航線，將安排增班及放大機型以A330neo廣體客機執飛。北美航線方面，台北-安大略及台北-鳳凰城航線則將於旺季區間增班至每周5班，滿足聖誕、跨年等冬日旅遊需求，強化北美航網服務能量。

除了航網持續強化，星宇航空耗時18個月，正式獲得EASA（歐洲航空安全局）維修廠認證。EASA為全球最具權威的航空監管體系之一，為多數國家之航政機關認同，負責制定全歐盟的民用航空安全管理和監控機制。星宇航空取得EASA 145證書代表維修品質、技術及系統皆通過國際最高權威的檢核，未來將可開始承接各國民航機維修業務。