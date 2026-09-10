亞力營收／前八月70億元、年增7.94%創新高 三大重電需求推升

亞力（1514）10日公告，8月營收7.73億元，年減26.52%，累計今年前八月營收70.43億元，年增7.94%，創史同期新高。

亞力表示，8月單月較去年衰退，主要因去年同期台電專案銷貨入帳故基期較高，不過在半導體產業因AI大幅成長之需求，積極建廠及擴充產能下，重電設備需求大幅成長，在市場狀態良好下，前八月營收仍繳出創新高的好成績。

亞力表示，目前在手訂單已超過130億元，且持續增加中，已創下史上新高，另，接單金額超過銷貨30%以上且持續增加，為今年及未來之業績成長增添新動能。

針對市場商機，亞力表示，目前至少涵蓋3層面之需求，第一層來自能源電力之需求即強韌電網之建置，台電為配合未來AI成長需求必須加速執行，必帶動重電設備之成長需求。

第二層以晶片需求即半導體產業海內外擴建新廠之商機，此項目對本公司機電產品增加採購項目及數量，除既有客戶增加資本支出另有新客戶加入，故前八月該產業鏈貢獻之營收成長幅度高達90%，銷貨占比達45%，在手訂單占比約35%首度超過台電，且該產業客戶為提升產能洽談中之專案，超過目前在手訂單，能見度至少3年，實為今年及未來幾年業績成長之主要動能。

第三層以AI工廠之需求即AIDC之機房建置，本公司已陸續完成中華電信大型雲端機房，並接獲原客戶之新訂單及國外大廠新客戶之AI機房建置相關訂單，今年此項目相關銷貨已累計超過10%，成長幅度高達100%，亦接獲NVIDIA轉投資中南美子公司的海外新訂單。

另接獲美國客戶建置AI機房之設備需求，未來對公司之貢獻成長可期，另綠能工程專案在ESG及2050淨零碳排之趨勢下亦有許多商機，目前訂單能見度至少三年，未來營運仍持續看好。

此外亞力表示，軌道建設之商機亦是本公司之強項，今年初與日本訊號團隊取得「第三代中央行車控制系統(CTC)的建置」專案金額48.56億，其中亞力負責：全島電力監控系統(SCADA)及新舊CTC系統的切換，預計提供約14 億的產品與服務。

亞力表示，與日本訊號超過25年的合作，對台鐵的現狀與需求，有充分的了解與掌握，未來台鐵強韌計畫之汰舊或換新，將提供台鐵最優質的服務。