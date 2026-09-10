集盛法說會／高階纖維產品獲品牌客戶導入 看好第4季營運增溫

尼龍大廠集盛今天舉行法人說明會，董事長蘇百煌表示，近年全力切進高階尼龍66（PA66）市場，其中在加工絲方面，已獲得服飾品牌客戶品質認可，預計第4季開始出貨；另外上游的切片產線預計明年1月量產，看好集盛第4季營運將增溫。

蘇百煌表示，由於美國通膨嚴重等因素，整體紡織產業景氣不算太理想，但個別公司差異大。過去台灣紡織業連結較深的Nike、Lululemon近期表現疲弱，不過他強調，許多新品牌快速崛起、成長更多，目前台灣紡織業聚焦在高端市場，從主要客戶回饋的訂單展望來看，對於今年下半年和明年成長還是有信心。

面對中國化纖產能過剩、殺價競爭嚴重，集盛去年第2季起啟動「減量經營」策略，將傳統尼龍6酯粒產能大砍近5成，全力升級轉進高階的尼龍66市場。

集盛今年前8月營收新台幣38.4億元，年減15.6%。集盛上半年獲利方面，象徵本業的營業利益7840萬元，較去年同期虧損2.67億元轉盈，加上今年初處分桃園觀音閒置土地建物，獲業外處分利益約3.7億元，上半年歸屬母公司淨利4.85億元，較去年同期淨損3.22億元轉盈，每股稅後純益0.91元。

展望後勢，蘇百煌表示，第3季對集盛而言是紡織產品出貨的季節轉換空檔，加上第2季美伊戰爭推升價格上漲，集盛有享受到低價原料好處，第3季相關利多消除，獲利率會下滑。

蘇百煌強調，集盛的尼龍66布局逐漸開花結果，在加工絲方面，尼龍66纖維已獲服飾品牌客戶品質認可，預計第4季開始出貨；另外在工程塑膠客戶方面，集盛積極切入安全氣囊等車用市場，認證期比較長，但如果打進去，訂單量大，目前正在認證中。

另外，集盛也掌握尼龍66上游原料，尼龍66切片產線預計2027年1月正式量產，可望進一步發揮上下游整合優勢。