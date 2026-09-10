長榮航營收／8月228億元、年增24.9% 創單月次高

長榮航空（2618）8月客運營收達142.08億元，創歷史新高，年增率為21.06%，貨運營收達58.45億元，年增率為28.72%，合併營收達228.91億元，年增率為24.92%，創單月合併營收歷史次高。

累計今年前八個月客運營收達1,093.69億元，累計合併營收達1,736.3億元，亦創下客運營收及合併營收歷年同期新高。

客運方面，受惠於暑期旅遊需求，8月份航空客運市場維持良好的營運步調。台灣出發之歐美長程航線需求殷切，平均載客率順利突破 9 成，展現充沛的營運動能。短程區域航線方面，東北亞與東南亞等熱門旅遊區域載客表現皆維持高檔；同時，大陸及澳門航線的訂位狀況亦呈現平穩成長。

整體而言，在長短程航線需求同步推升下，8月客運市場延續既有的成長趨勢，成功推升整體營收表現。

長榮航空自9月21日至10月11日，新增桃園－仁川加班機，以空中巴士A333及波音777機型飛航，屆時每周航班數由14班增為18班。另外自2026年10月25日起，增飛桃園－杭州航班，以空中巴士A321機型飛航，屆時每周航班數由3班增為5班。

貨運方面，8月輸美空運市場需求穩定，半導體、伺服器零組件及網通設備延續 7 月動能，加上電子新品備貨需求逐步增加，整體貨量持續暢旺。輸歐市場隨夏季假期結束後需求逐步復甦，長榮航空將持續靈活調配機隊艙位，攬收最適貨型提升艙位利用，穩健提升整體經營績效。