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五福營收／8月7.85億元創同期新高 第4季旅遊市場可望續旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

五福（2745）旅遊10日公告8月營收達7.85億元，較去年同期成長10.42%，刷新歷年同期新高紀錄；累計前八月合併營收達67.72億元，年增15.51%。公司表示，8月旅遊市場雖受國際油價波動、民俗月傳統淡季及颱風季等外部因素影響，不過，五福單月及累計營收均繳出雙位數成長的亮眼成績，顯示營運策略持續發揮效益，整體成長動能維持穩健。

展望後市，五福旅遊對整體旅遊市場發展持樂觀態度。隨著下半年連續假期接續登場，加上北、中、南地區陸續舉辦4場指標性大型旅展，包括10月「高雄市旅行公會冬季國際旅展」、「ATTA台中國際旅展」，以及11月登場的「ITF台灣國際旅展」與「高雄國際冬季旅展」，預計將掀起一波秋季賞楓、冬季滑雪及耶誕、跨年旅遊商品的預訂熱潮，為第4季及明年第1季業績增添成長動能。

在熱門航線方面，東北亞日本線延續強勁銷售動能，其中秋季賞楓商品以日本東北地區（如仙台、青森）及北陸小松最受青睞；冬季滑雪與溫泉行程則以北海道最為搶手；海島度假與避寒首選的石垣島亦持續熱銷。此外，長程線的歐洲旅遊需求亦顯著攀升，包含聖誕市集與跨年迎新相關行程買氣相當旺盛，部分主力商品訂單更已延伸預約至明年3月份，反映消費者提前規劃長程旅遊的趨勢日益明顯。

為回饋旅客並延續旅遊熱度，五福旅遊特別推出「淡季不淡 玩出高CP值」的活動，於9月30日前報名付訂，並於指定期間出發，即可享有多項精選行程一口價優惠；另有長程線第二人折3,000元、短程線第二人折2,000元、自由行第二人折1,000元等優惠。

在人才發展方面，五福旅遊亦高度重視企業永續與人才培育。為因應市場擴大與營運升級，公司在近兩個月積極推動「MA方舟計畫」儲備幹部招募，並規劃跨部門輪調及系統化實戰培訓，吸引眾多具備碩士學歷與優秀外語能力，如持有英語、日語專業證照的年輕人才加入。五福旅遊將持續優化薪酬福利制度、打造優質職場環境，積極延攬並留任多元專業人才，為公司發展帶來全新動能與多元布局。

營收 旅遊 市場

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