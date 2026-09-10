聯發科營收／8月641億元創新高 月增32%、年增44%

IC設計大廠聯發科（2454）10日公布8月合併營收641.83億元，較7月484.75億元大增32.41%，年增44.08%，單月營收首度突破640億元，超越今年3月632.19億元的前高，改寫歷史新高。累計今年前八月營收約4,139.91億元，較去年同期3,914.48億元成長5.76%，隨8月營收大幅跳升，累計營收成長幅度明顯擴大。

聯發科先前預估，第3季營收介於1,522億元至1,598億元，季增持平至5%，主要由智慧裝置平台業務成長，抵銷手機晶片需求相對疲弱影響。其中，智慧裝置平台第3季營收預估季增4%至9%。以7、8月合計營收1,126.58億元計算，9月營收只要達395.42億元至471.42億元，即可落在公司財測區間。

聯發科執行長蔡力行先前表示，今年美元營收可望達到高個位數百分比成長目標的上緣，第3季將推出2奈米旗艦手機晶片，並看好2027年旗艦智慧手機市占率進一步提升；通訊、運算及車用等智慧裝置平台業務，也將持續成為營運成長動能。

此外，AI資料中心業務將是聯發科下一階段的重要成長引擎。蔡力行指出，首款AI加速器ASIC預計第4季進入量產，今年資料中心相關營收可望突破20億美元，並將2027年AI ASIC資料中心市占率目標由10%至15%上調至15%至20%；第二款ASIC則持續朝2028年量產推進。