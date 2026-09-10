快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

聯發科營收／8月641億元創新高 月增32%、年增44%

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）10日公布8月合併營收641.83億元，較7月484.75億元大增32.41%，年增44.08%，單月營收首度突破640億元，超越今年3月632.19億元的前高，改寫歷史新高。累計今年前八月營收約4,139.91億元，較去年同期3,914.48億元成長5.76%，隨8月營收大幅跳升，累計營收成長幅度明顯擴大。

聯發科先前預估，第3季營收介於1,522億元至1,598億元，季增持平至5%，主要由智慧裝置平台業務成長，抵銷手機晶片需求相對疲弱影響。其中，智慧裝置平台第3季營收預估季增4%至9%。以7、8月合計營收1,126.58億元計算，9月營收只要達395.42億元至471.42億元，即可落在公司財測區間。

聯發科執行長蔡力行先前表示，今年美元營收可望達到高個位數百分比成長目標的上緣，第3季將推出2奈米旗艦手機晶片，並看好2027年旗艦智慧手機市占率進一步提升；通訊、運算及車用等智慧裝置平台業務，也將持續成為營運成長動能。

此外，AI資料中心業務將是聯發科下一階段的重要成長引擎。蔡力行指出，首款AI加速器ASIC預計第4季進入量產，今年資料中心相關營收可望突破20億美元，並將2027年AI ASIC資料中心市占率目標由10%至15%上調至15%至20%；第二款ASIC則持續朝2028年量產推進。

聯發科 營收 IC設計

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

景美營收／8月8,365萬元衝歷史新高 年增逾倍、前八月已超越去年全年

AI晶片訂單強勁 台積電8月營收首度衝破5000億元再創單月歷史新高

日月光8月營收飆800億 連二月攀峰！法人看好後段先進封測需求

緯創營收／8月4,600億元、年增166% 創歷史新高

相關新聞

東哥遊艇營收／8月營收5.35億元 月增40%、年減16.8%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告8月合併營收為5.35億元，較7月3.82億元增加1.53億元，月增約40%，但較去年同期的6.43億元，減少16.8%；累計前八月合併營收為34.95億元，較去年同期35.40億元減少1.3%。

美時營收／8月營收21.07億元、年增81.6% 前八月220億元、年增69%

美時（1795）10日公告8月合併營收21.07億元，較去年同期成長81.67%，主要受惠於Alvogen的合併。累計今年前八個月營收為220.52億元，較去年同期成長69%，持續受惠於Alvogen的合併以及B2B業務的強勁動能。

兆捷營收／8月營收9,673萬元！月增41.8％、年減15.6% 植入氣體出貨增加

電子特氣業者兆捷（6959）10日公布8月營收9,673萬元，月增41.83％、年減15.62%；前八月累計營收4.79億元，年減2.77％。兆捷指出，8月特氣出貨持續成長，預估下半年穩步放大，其中植入氣體為目前主要成長動能。

強茂營收／8月營收13.7億元、年增29.82%創同期新高 AI、車用需求撐後市

功率半導體製造廠強茂（2481）10日公布8月營收13.76億元，雖較7月歷史新高14.47億元減少4.89%，但較去年同期成長29.81%，創歷年同期新高；累計前八月營收102.01億元，年增18.10%，同樣改寫歷年同期新高。從公司歷年營收來看，今年6、7月營收分別達13.88億元、14.47億元，8月雖自高檔回落，仍維持在近年高水準。

虎門營收／8月6,997萬元、與前八月同創同期新高 下半年傳統旺季可期

虎門科技（6791）公告8月營收6,997萬元，較去年同期成長2.59％；累計今年前八月合併營收5.43億元，年增8.64％，單月及累計營收再度同步創歷年同期新高。對於後續展望，虎門指出，CAE穩定成長、工業4.0陸續出貨，下半年傳統旺季效應值得期待。

葡萄王營收／8月7億元、年減20% 海外事業啟動第4季成長動能蓄勢推進

葡萄王（1707）10日公告8月合併營收7.06億元、年減20.14%；累計今年前八月營收61.14億元，年減5.36%。展望未來，葡萄王海外事業啟動，第4季成長動能蓄勢推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。