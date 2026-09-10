大同營收／8月營收43.8億元！月增19%、年減11.4% 設澳洲子公司拓光儲商機

大同（2371）10日公布8月合併營收43.83億元，受惠核心電力事業群依客戶排程穩定出貨，月增19.17%，重回雙位數成長軌道，惟較去年同期下滑約11.49%。

大同表示，為擴大海外市場版圖，公司近日已正式註冊設立澳洲子公司（TTG Australia Holding Pty. Ltd.），首波營運重心鎖定與當地開發商合作建置太陽光儲能案場，並同步推進電力設備外銷輸出。

大同指出，澳洲本土缺乏大型電力變壓器製造業者，相較其他先進國家屬於藍海市場，且既有供應商交期普遍長達18至36個月，大同將發揮僅需9個月短交期的製造優勢，全力扎根當地市場。

大同進一步說明，澳洲聯邦政府綠能政策已完成立法，確立2030年減排43%、國家電力市場（NEM）再生能源發電占比達82%等目標；在政策支持與電力設備供需缺口的雙重優勢下，集團將傾注資源與當地政府共同推動綠能及電網升級建設，搶攻海外產業轉型紅利。