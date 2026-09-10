威力德營收／8月1.16億元、年增14.8% 創單月次高

威力德（7713）10日公告8月合併營收1.16億元，年增14.81％，創單月歷史次高表現，並已連續六個月站上億元大關；累計今年前八月合併營收達8.54億元，較去年同期成長19.58％，持續刷新歷史同期新高紀錄。

威力德表示，8月營收年增14.81％，主要受惠成人預防保健及企業員工健康檢查需求陸續展開，帶動體外診斷（IVD）試劑出貨穩步成長；同時，公司今年持續拓展客戶版圖，隨服務客戶數量穩定增加，先前協助規劃建置之營運場域效益逐步顯現，進一步擴大試劑與相關醫療服務需求，帶動8月營收維持高檔，並推升累計1-8月營收較去年同期成長19.58％。

威力德指出，隨人口高齡化、慢性病管理需求持續增加，醫療檢驗所對於檢驗效率與檢驗量能需求亦同步升溫。公司自去年起陸續協助客戶進行實驗室規模升級及檢驗設備更新，透過導入新一代檢驗儀器，提升客戶檢測效率及整體檢驗量能，隨客戶設備升級陸續開展，有助鞏固既有客戶合作關係，亦可望帶動後續試劑使用需求，挹注中長期出貨動能。

展望2026年第4季，威力德表示，將持續推動體外診斷試劑與醫療資訊服務雙軌布局，隨客戶檢驗設備升級及服務數量增加，可望擴大試劑出貨規模；另一方面，實驗室資訊系統（LIS）導入過程持續推進，進一步擴大醫療資訊服務範疇。隨檢驗試劑銷售與LIS持續擴大落地，將精準落實一站式醫療服務優勢，提高公司於醫療檢驗市場的滲透率，持續深耕「醫檢生態圈」，強化長期營運成長動能。