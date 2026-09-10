良維營收／8月9.74億元、月增8.04%創新高 第3季獲利挑戰新高

良維（6290）10日公布8月營收為9.74億元，創單月歷史新高，月增8.04%，年增18.19%，今年前八個月營收為71.83億元，創同期新高，年增9.34%。隨著輝達（NVIDIA）Vera Rubin將出貨，加上大客戶亞馬遜（Amazon）的AI大電流產品出貨量擴大，法人預估，第3季營收與獲利將挑戰新高。

法人表示，隨著大客戶新舊機種與產品轉換陸續完成，帶動良維8月營收站上單月歷史新高，除了大客戶之外，Vera Rubin伺服器已經開始量產，預期第4季到明年可望有較大的出貨量，均將推升良維大電流產品擴大出貨。

良維董事長李淳正之前表示，Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，其中，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的產品成長會很快。

至於大客戶亞馬遜AWS，隨著新舊機種轉換，新機種單價持續提高，良維預期，今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，其他包括Google、微軟（Microsoft）與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。

另外，戴爾（Dell）近期結合輝達，力推輝達產品，良維出貨GB系列產品，同步挹注下半年業績，AI占該公司營收比約40%，隨著擴大出貨，下半年突破50%，並帶動今年上下半年營收比重約4:6。