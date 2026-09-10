兆捷銅鑼新廠給力 8月合併營收9673.4萬元、月增42％

專業電子特殊氣體供應商兆捷（6959）2026年8月合併營收新台幣9673萬元，較上月大幅成長41.84％，並寫下今年新高紀錄；累計前八月合併營收4.8億元，比去年同期略減2.77％。

兆捷表示，公司近年積極推動半導體關鍵材料在地化與技術自主化，並持續擴充自製氣體產品線，受惠AI、HPC與先進製程推升的高階電子特氣需求，帶動8月份特氣出貨金額持續成長，氣體營收占比較去年同期明顯成長，其中植入氣體為目前主要成長動能，隨著下半年既有客戶拉貨力道增強，加上產品持續拓展至不同製程及廠區應用，整體氣體出貨規模將穩步擴大。

兆捷指出，台灣為全球科技製造重鎮，隨先進製程持續推進及晶圓廠擴充產能，關鍵材料自主供應與供應鏈安全的重要性日益提升。相較仰賴海外進口，兆捷具備在地化製造及供應優勢，可更貼近客戶實際製程需求與擴產計畫，並依不同製程條件及生產進度，即時調整產品規格與交期安排，不僅能縮短供應鏈反應時間，亦可提升供貨彈性與穩定度。

展望後市，隨全球半導體產業持續朝先進製程與高階應用發展，電子特殊氣體需求可望持續成長。兆捷科技將持續強化電子特殊氣體在地製造及自主供應能力，進一步擴充高階電子特殊氣體自製與量產規模，配合客戶製程升級及產能擴充需求，擴大產品應用與供應規模，深化與國內外一級半導體客戶合作。