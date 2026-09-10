竟天營收／8月162萬元、年增34.49% 結盟博諾康源攻大陸外用製劑市場

竟天（6917）10日公告，8月營收162萬元，年增34.49%，創下興櫃以來單月歷史新高；累計前八月營收839萬元，年增549.3%，亦同步改寫歷史新高，主要受惠授權金收入挹注及主力學名藥銷售暢旺的推升。

竟天生技並宣布與博諾康源藥業科技公司簽署合作意向書（MOU），攜手拓展龐大的中國大陸外用製劑市場，合作實現產品在大陸市場的臨床試驗與藥證取得，加速推進商業化變現。

竟天生技表示，透過本次合作與博諾康源共同建立戰略性合作框架，結合竟天生技在新型外用製劑的研發優勢、以及博諾康源在地厚實的臨床法規及商業化資源，共同建立從技術開發、臨床驗證到市場銷售的完整商業化鏈結平台。

竟天董事長王藹君指出，博諾康源是一家以研發為導向的生技醫藥創新企業，專注於高端吸入劑型原料藥研發、微粉化技術及CDMO服務，並具備優異的大陸藥政註冊能力與通路優勢。雙方結盟可有效縮短產品研發至上市的周期，降低跨國法規與商業化落地風險。

博諾康源此次簽訂的合作協議，將以新型外用製劑作為核心開發領域，持續擴充各項利基型學名藥與新劑型產品線與市場布局，進而實現技術價值最大化與區域市場快速滲透的戰略目標。

展望未來，竟天生技表示，隨著主力新藥陸續進入研發收割期、學名藥銷售步入高成長軌道，加上授權合作效益顯現，公司對未來兩年的整體營運維持審慎樂觀。