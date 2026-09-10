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IC通路雙雄大聯大、文曄 前八月營收雙雙突破兆元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
大聯大董事長黃偉祥 。聯合報系資料照
大聯大董事長黃偉祥 。聯合報系資料照

IC通路雙雄大聯大（3702）和文曄8月營收持續繳出亮麗成長。大聯大結算8月營收1422.4億元，創歷年同期新高 年增80.5%；文曄8月營收也近逼2000億元，為1984億元，寫歷年次高，年增也達98%。

大聯大表示，隨著全球科技產業與下游客戶加速推進科技升級與能源基礎設施建置，強勁的企業資本支出帶動半導體及電子零組件的廣泛拉貨動能。

除了電源管理、伺服器、網通設備、儲能系統及高密度連接元件展現強勁拉貨動能，車用電子與工業控制需求亦穩步推進，此外，智能倉儲管理與資訊系統整合等高附加價值服務需求同步擴增；各市場多元終端應用與軟硬體服務的雙軌並進，為公司營運挹注穩健且具持續性的結構性成長動能。

在此趨勢推升，大聯大2026年8月營收創歷年同期新高達1422.4億元，年增80.5%；累計營收首度突破兆元達新台幣1兆631.1億元，較去年同期成長62.4%，並超越2025年全年營收表現，展現強勁的成長動能。

文曄結算8月份自結合併營收約新台幣1,984億元，較前月合併營收增加約8%，較去年同期合併營收增加約98%。今年累計合併營收約1.466兆元，與去年同期相較增加約109%。

大聯大 營收 文曄

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