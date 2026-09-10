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和碩營收／8月883億元、月增2.66% iPhone 18 Pro帶動
和碩（4938）10日公布今年8月營收為883.05億元，月增2.66%、年增34.11%，主要受惠於通訊產品增長。法人指出，隨著iPhone 18高階機種正式亮相，蘋果也對和碩相關代工機種展開拉貨所致。
累計和碩今年前八月營收為6,928.73億元，年增1.49%，累計年營收重回正成長軌道。
和碩8月營收成長月成長主要受惠於通訊產品成長。法人表示，和碩今年代工機種為iPhone 18 Pro。至於年成長部分，除了手機業務貢獻外，網通、車用及伺服器相對去年皆有成長。
和碩8月NB出貨40-45萬台，相較上個月40萬台有所提升。
展望後市，法人表示，隨著新iPhone 18系列於9月正式上市，預料將帶動和碩通訊業務進一步走高，並於第4季達到出貨高峰。
此外，隨著和碩持續出貨GB300系列AI伺服器，預計也將對整體營收帶來不小貢獻。
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