和碩營收／8月883億元、月增2.66% iPhone 18 Pro帶動

功率半導體製造廠強茂（2481）10日公布8月營收13.76億元，雖較7月歷史新高14.47億元減少4.89%，但較去年同期成長29.81%，創歷年同期新高；累計前八月營收102.01億元，年增18.10%，同樣改寫歷年同期新高。從公司歷年營收來看，今年6、7月營收分別達13.88億元、14.47億元，8月雖自高檔回落，仍維持在近年高水準。

2026-09-10 17:34