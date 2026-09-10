華南金獲利／前八月逾240億元、年增39.2% 續創同期新高

華南金控（2880）8月稅後純益33.71億元，累計8月止稅後純益240.22億元，年增67.69億元或39.24 %，EPS 1.71元，獲利動能強勁，續創歷史新高，主要為子公司均較去年同期顯著成長所致。

其中銀行年增27.24億元，成長16.70％，占集團獲利占比76%，證券、產險、投信、創投及AMC等非銀行子公司年增38.73億元，成長190%，累計獲利占比達24%，較去年同期提高13個百分點。

金控以及下列四家子公司（銀行、證券、產險、創投）今年8月止稅後淨利及稅後EPS皆為歷史同期新高。

子公司華銀獲利穩健成長，8月稅後淨利27.90億元，累計8月止稅後純益189.91億元，年成長16.70%，主要係今年存放款業務穩健開展、財富管理業務及金融操作掌握股市熱絡之際積極推展與靈活操作，三大核心業務（利息、手收、金融操作）均成長。

子公司華南永昌證券8月份稅後淨利4.54億元，月增1.57億元，成長53%，累計8月止稅後純益39.85億元，年成長260%，獲利爆發成長主要係受惠台股交易熱絡與市場行情推升，經紀承銷自營三大核心業務均較去年同期大幅成長。

子公司華南產險獲利持續成長，累計8月止稅後純益15.05億元，年成長33%，主要來自於商業火險及工程險，整體損失率優於去年同期，核保利潤上升，資金運用收益佳。