聽新聞
0:00 / 0:00
王道銀行獲利／前八月賺35.11億元、年增逾4成 EPS 0.73元
王道銀行（2897）10日公布2026年8月自結損益，8月合併稅後純益3.95億元，月減11.37%，也較去年同期4.44億元減少11.06%；前八月累計合併稅後純益35.11億元，年增41.96%，累計獲利維持雙位數成長，每股純益（EPS）為0.73元，較去年同期累計EPS 0.51元成長。
營收方面，王道銀行8月營業收入淨額11.40億元，較去年同期增加0.83億元，年增7.89%；前八月累計營業收入淨額87.39億元，較去年同期增加17.55億元，年增25.14%。
截至8月底，王道銀行每股淨值為14.75元，較7月底14.74元小幅增加0.01元，也高於去年8月底的14.28元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。