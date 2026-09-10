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信立營收／8月衝1.48億元 年增52.2％締新猷

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

信立（4303）10日公布8月合併營收達1.48億元，較上月成長37.7％、較去年同期成長52.26％，創歷史單月新高；累計前八月合併營收7.71億元，年增11.34％，同步改寫歷年同期新高表現。

信立表示，8月營收繳出歷史單月新高成績，主要受惠近年持續優化既有材料產品線，亦積極拓展鞋材、包材、運動用品、機能材料及高值化應用等多元領域，積極擴大整體服務客戶群，以及完成集團資源水準整合後逐步展現綜效。

不僅如此，隨著全球一線運動品牌客戶推出復刻鞋款及節慶檔期等多款新品與下半年備貨需求升溫，加上既有機能材料出貨穩健挹注，進一步帶動整體營運動能放大之關鍵。

而隨著全球鞋材市場持續朝向輕量化、功能化及設計差異化發展，旗下子公司普大應用材料近一、兩季積極調整產品發展方向，從過去以合成皮及人造皮材料為主，逐步拓展至以輕量化PU Film為核心的新材料布局。

近期普大應用材料參與美東NE Materials Show、美西NW Materials Show等國際知名材料展會，聚焦展示LUCENT透明PU Film及多款特殊效果材料，藉由透明膜材本身光學特性，結合Color Shifting變色效果、Metallic金屬效果及彩虹珠光等設計，呈現輕量化、豐富視覺層次與高度設計彈性，並藉此掌握國際品牌及鞋廠對新世代鞋材的開發需求與應用趨勢。

信立進一步指出，透過此次國際展會交流，普大應用材料已獲得多家國際品牌及相關設計團隊對特殊材料開發、效果整合及應用能力的正面回饋，未來將持續以材料研發、效果設計與趨勢應用為核心，深化輕量化PU Film及高值化鞋材布局，並進一步朝向「材料設計」及「創意解決方案」發展，擴大對國際品牌、鞋廠及多元應用客戶的服務深度，帶動旗下整體材料事業朝高附加價值方向升級，從既有PU、PVC及合成皮材料基礎，延伸至更具設計差異化與高附加價值的新材料應用，助力產品線廣度與客戶合作黏著度同步提升。

除此之外，信立近期亦獲選「外資精選台灣100強」，並於「中堅潛力企業」評比中表現亮眼，成為本屆唯一同時躍進「獲利、成長、股東報酬」三大專項Top 10的企業，展現公司近年在營運規模擴張、獲利品質提升與資本使用效率方面的綜合競爭力。信立表示，相關肯定不僅反映公司推動產品結構優化、集團資源整合及多元市場拓展的成果，也有助於提升資本市場能見度，強化公司中長期營運發展信心。

展望第3季，信立維持審慎樂觀看法。隨著全球一線運動品牌客戶新品拉貨需求延續，有助帶動高附加價值合成皮革材料銷售，加上輕量化PU Film與特殊效果材料逐步拓展國際品牌合作機會，有助於推升下半年營運動能。

另一方面，信立仍深化產品線拓展、多元應用市場布局及集團資源整合效益，秉持「產銷整合、材料創新、製程優化」為核心策略，推進高值化材料、低碳環保材料等產品開發，以期創造整體業務接單表現，並助力未來營運正面加分效果。

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