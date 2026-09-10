統一超營收／8月315億元創同期新高 7-ELEVEN鮮食、咖啡買氣旺

統一超（2912）10日公告8月合併營收315.26億元，年增4.81%，續創歷年同期新高；累計前八月營收2,444.3億元，年增5.46%。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，加上暑假出遊、高溫消暑，以及父親節、七夕、中元節等節慶商機帶動，鮮食、咖啡、茶飲及預購等需求穩健，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及安源資訊表現亮眼，亦挹注營收成長。

7-ELEVEN持續擴大服務據點，截至目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,398個，除持續展店，也透過鮮食、飲品、預購及會員服務強化單店消費動能。

8月適逢暑假及中元節採買旺季，7-ELEVEN鎖定20至45歲消費族群，門市推出大包裝及拜拜零食組合，線上「i預購」、「i划算」則主攻箱購飲料、零食及泡麵等多入組合；中元節前也攜手全台七大宮廟推出祈福隨取卡、滿額優惠及ibon線上點燈服務。七夕與父親節則導入玫瑰花、石斛蘭等節令商品，擴大門市商品結構。

鮮食方面，7-ELEVEN持續強化「全齡飲食」布局，8月攜手必比登推介泰式餐廳開發南洋風味鮮食，同時搶攻高蛋白飲食需求。去年起導入專利蒸鍋販售免剝殼「黃金滷蛋」、「黃金水煮蛋」，目前販售門市已超過3,500家，並帶動蛋品、雞胸肉等原型食物需求成長。

飲品也是暑假重要成長動能。7-ELEVEN旗下CITY系列8月推出開心果奶蓋瑪奇朵、金盞花膠原蜂蜜拿鐵等新品，雙茶品牌則以酪梨、荔枝、桑葚等夏季水果入茶，並鎖定夜間消費推出「好茶不打烊」，於平日夜間祭出指定飲品買一送一，搶攻深夜手搖飲市場。

除實體門市外，統一超也持續深化uniopen會員生態圈，8月uniopen生活服務平台新增「聊天生活圈」及「健康ACE」等功能；OPENPOINT行動隨時取則新增外帶自取服務，消費者可線上下單後至門市取餐。OPENPOINT點數也擴大跨通路使用場景，攜手連鎖餐飲品牌提供點數折抵餐費。

自助服務同步擴大，7-ELEVEN將ibon便利生活站串聯icash 2.0、悠遊卡及一卡通三大儲值卡，並於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波提供列印及掃描服務。

展望9月，統一超將鎖定中秋送禮、開學季、連假返鄉出遊及換季食飲需求，並搭上新款手機上市等話題推動跨類別行銷，持續透過門市展店、商品開發及會員生態圈擴張挹注營運。