快訊

一圖看降雨分布！東北季風一波接一波 北東2地區明天雨勢較大

質疑蔡英文博士論文不存在！彭文正打官司想確認真偽 今判敗訴確定

北市民宅地基下陷1.5米…員工吃午飯逃劫 里長爆：一個月前就有異樣

聽新聞
0:00 / 0:00

統一超營收／8月315億元創同期新高 7-ELEVEN鮮食、咖啡買氣旺

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，加上暑假出遊、高溫消暑，以及父親節、七夕、中元節等節慶商機帶動，鮮食、咖啡、茶飲及預購等需求穩健。統一超／提供
統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，加上暑假出遊、高溫消暑，以及父親節、七夕、中元節等節慶商機帶動，鮮食、咖啡、茶飲及預購等需求穩健。統一超／提供

統一超（2912）10日公告8月合併營收315.26億元，年增4.81%，續創歷年同期新高；累計前八月營收2,444.3億元，年增5.46%。統一超表示，台灣7-ELEVEN持續展店，加上暑假出遊、高溫消暑，以及父親節、七夕、中元節等節慶商機帶動，鮮食、咖啡、茶飲及預購等需求穩健，轉投資事業菲律賓7-ELEVEN、康是美、星巴克及安源資訊表現亮眼，亦挹注營收成長。

7-ELEVEN持續擴大服務據點，截至目前全台實體門市與智FUN機等多元服務據點合計已達8,398個，除持續展店，也透過鮮食、飲品、預購及會員服務強化單店消費動能。

8月適逢暑假及中元節採買旺季，7-ELEVEN鎖定20至45歲消費族群，門市推出大包裝及拜拜零食組合，線上「i預購」、「i划算」則主攻箱購飲料、零食及泡麵等多入組合；中元節前也攜手全台七大宮廟推出祈福隨取卡、滿額優惠及ibon線上點燈服務。七夕與父親節則導入玫瑰花、石斛蘭等節令商品，擴大門市商品結構。

鮮食方面，7-ELEVEN持續強化「全齡飲食」布局，8月攜手必比登推介泰式餐廳開發南洋風味鮮食，同時搶攻高蛋白飲食需求。去年起導入專利蒸鍋販售免剝殼「黃金滷蛋」、「黃金水煮蛋」，目前販售門市已超過3,500家，並帶動蛋品、雞胸肉等原型食物需求成長。

飲品也是暑假重要成長動能。7-ELEVEN旗下CITY系列8月推出開心果奶蓋瑪奇朵、金盞花膠原蜂蜜拿鐵等新品，雙茶品牌則以酪梨、荔枝、桑葚等夏季水果入茶，並鎖定夜間消費推出「好茶不打烊」，於平日夜間祭出指定飲品買一送一，搶攻深夜手搖飲市場。

除實體門市外，統一超也持續深化uniopen會員生態圈，8月uniopen生活服務平台新增「聊天生活圈」及「健康ACE」等功能；OPENPOINT行動隨時取則新增外帶自取服務，消費者可線上下單後至門市取餐。OPENPOINT點數也擴大跨通路使用場景，攜手連鎖餐飲品牌提供點數折抵餐費。

自助服務同步擴大，7-ELEVEN將ibon便利生活站串聯icash 2.0、悠遊卡及一卡通三大儲值卡，並於全台門市開通ibon自助結帳功能，首波提供列印及掃描服務。

展望9月，統一超將鎖定中秋送禮、開學季、連假返鄉出遊及換季食飲需求，並搭上新款手機上市等話題推動跨類別行銷，持續透過門市展店、商品開發及會員生態圈擴張挹注營運。

7-Eleven 統一超 營收

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

全家餐飲營收／8月2.79億元創單月新高 第4季搶節慶聚餐商機

御嵿營收／前八月8億元、年增7.07%再創同期新高 喜迎第4季旺季

富邦媒營收／8月91.5億元、月增7%延續漲勢 前八月創同期新高

漢來美食營收／8月5.93億元、創同期新高 大巨蛋島語11月開幕

相關新聞

東哥遊艇營收／8月5.35億元 月增40%、年減16.8%

豪華遊艇製造商東哥遊艇（8478）10日公告8月合併營收為5.35億元，較7月3.82億元增加1.53億元，月增約40%，但較去年同期的6.43億元，減少16.8%；累計前八月合併營收為34.95億元，較去年同期35.40億元減少1.3%。

美時營收／8月營收21.07億元、年增81.6% 前八月220億元、年增69%

美時（1795）10日公告8月合併營收21.07億元，較去年同期成長81.67%，主要受惠於Alvogen的合併。累計今年前八個月營收為220.52億元，較去年同期成長69%，持續受惠於Alvogen的合併以及B2B業務的強勁動能。

兆捷營收／8月營收9,673萬元！月增41.8％、年減15.6% 植入氣體出貨增加

電子特氣業者兆捷（6959）10日公布8月營收9,673萬元，月增41.83％、年減15.62%；前八月累計營收4.79億元，年減2.77％。兆捷指出，8月特氣出貨持續成長，預估下半年穩步放大，其中植入氣體為目前主要成長動能。

強茂營收／8月13.7億元、年增29.82%創同期新高 AI、車用需求撐後市

功率半導體製造廠強茂（2481）10日公布8月營收13.76億元，雖較7月歷史新高14.47億元減少4.89%，但較去年同期成長29.81%，創歷年同期新高；累計前八月營收102.01億元，年增18.10%，同樣改寫歷年同期新高。從公司歷年營收來看，今年6、7月營收分別達13.88億元、14.47億元，8月雖自高檔回落，仍維持在近年高水準。

虎門營收／8月6,997萬元、與前八月同創同期新高 下半年傳統旺季可期

虎門科技（6791）公告8月營收6,997萬元，較去年同期成長2.59％；累計今年前八月合併營收5.43億元，年增8.64％，單月及累計營收再度同步創歷年同期新高。對於後續展望，虎門指出，CAE穩定成長、工業4.0陸續出貨，下半年傳統旺季效應值得期待。

葡萄王營收／8月7億元、年減20% 海外事業啟動第4季成長動能蓄勢推進

葡萄王（1707）10日公告8月合併營收7.06億元、年減20.14%；累計今年前八月營收61.14億元，年減5.36%。展望未來，葡萄王海外事業啟動，第4季成長動能蓄勢推進。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。