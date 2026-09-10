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永捷營收／8月1.92億元創同期新高 高機能與環保鞋材出貨添動能

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

永捷（4714）10日公布8月合併營收達1.92億元，較上月增加28％、較去年同期成長43％，並創歷年同期新高。累計八月合併營收達15.26億元，較去年同期大幅成長63％，同步刷新歷年同期新高記錄。

永捷表示，8月及累計前八月營收雙雙創下歷年同期新高，主要受惠國際運動品牌因應年底銷售旺季，相繼推出新品上市計畫，帶動高機能與環保鞋材訂單出貨增加，推升整體產能稼動率維持一定水準，加上今年以來「荷久暻」建案交屋持續認列，8月「湖美帝璟」建案亦如期交屋貢獻，挹注整體營運維持良好成長動能。

為搶攻全球環保永續材料商機，永捷正加速完成麻豆廠公共危險物品倉庫建置，可提高化學原物料安全備貨量，有利提升歐洲環保產品訂單承接能力。同時，廠內亦已啟動反應槽建置工程，規劃於2027年第3季投入生產，以配合海外新客戶訂單需求。

永捷指出，新增設備將有助提升生產效率、擴充聚酯多元醇產能，並支應日本、印度等海外市場後續訂單，進一步擴大整體業務接單規模。

展望今年下半年，永捷維持審慎樂觀看法。目前國際運動品牌庫存已逐步回到健康水位，既有鞋款補庫存、新鞋款開發及環保材料導入同步推進，歐洲水性PU、高固含量及無溶劑產品亦持續放量，有助於提升產能利用率及高附加價值產品比重，永捷將以「歐洲環保水性產品量產」、「聚酯多元醇擴產」、「集團材料垂直整合」以及「無氟電子材料開發」為四大核心發展主軸，強化環保材料、高機能鞋材與電子材料等多元應用布局，以期創造未來營運良好成長動能。

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