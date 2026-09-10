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柏文營收／8月6.22億元、年增16.7% 健身工廠進入成長起飛期

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

柏文（8462）10日公告8月合併營收6.22億元，月減0.6%，年增16.74%；累計前八月合併營收46.5億元，年增19.5%，創同期歷史新高。該公司指出，旗下的主力品牌「健身工廠」今年至少再拓展9家新店，全台一舉突破九十處據點，可為營運進一步加持。

柏文表示，8月營收因南部持續三周大雨影響教練課程執行較上月微減，惟健身工廠會員人數仍持續成長，8月健身及娛樂服務收入再創單月歷史新高。

而台灣健身市場規模亦持續增長，根據財政部統計資料，今年上半年度全國健身中心銷售額達113.3億元，較去年同期銷售額100.65億元成長12.57%。去年10月全真健身12家店退出市場，今年9月BEING sport及BEING fit 共 9 處據點停止服務，使得持續增長的台灣健身市場經此變動，大者寡占市場情勢更加明確。

柏文旗下核心品牌「健身工廠」為台灣最大本土健身品牌，掌握市場重組契機，正迅速擴大市占率。今年第1季，台北市安和廠於2月28日開幕；第2季分別有台中市烏日廠於5月29日投入營運，以及由陸軍特戰指揮部空降傘訓中心歷史建築活化打造的屏東市大武廠於6月27日開幕。

下半年，則有「健身工廠」與全聯合作的新據點-台中市干城廠已於8月3日預售，即將於9月下旬開幕；第4季，尚有桃園、台中、高雄、台北及台南的新廠館陸續投入營運，帶動柏文下半年及明年營收續創新高，持續擴大規模經濟效益。

柏文強調，健身工廠掌握市場利多進入成長起飛期，「同店營收續增」、「新店動能顯現」及「會員二次消費增加」三大引擎齊發，柏文營收將強勁成長，獲利則因規模經濟效益顯現，較營收呈現更強增幅，毛利率、營業利益率將逐季大幅增長。

柏文 營收 健身工廠

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