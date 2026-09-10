中租獲利／自結前八月賺141.9億元 EPS 7.7元

中租控股（5871）10日公告2026年8月單月自結合併稅後純益14.9億元，累計前八月合併稅後純益為141.9億元，年增4%，整體資產品質維持穩定，東協地區持續扮演最大的獲利成長引擎，累計前八月合併每股純益（EPS）為7.77 元。

若分營運地區來看，台灣、中國大陸及東協地區累計獲利分別較去年成長4%、9%及11%，台灣及中國大陸地區預期信用減損損失持續下降。

營業收入方面，中租控股自結合併營收為81.7億元，較去年同期減少1%，累計前八月營收為649.3億元，年減1%，分地區別來看，台灣、大陸及東協地區累計營收分別年減3%、年減5%及年增14%。

若與前月營收相較，合併營收月減3%，主要係台灣地區售電收入減少所致；大陸地區當月新增業務較前月呈現微幅成長。