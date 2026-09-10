富邦媒營收／8月91.5億元、月增7%延續漲勢 前八月創同期新高

富邦媒（8454）10日公告8月合併營收約91.5億元，月增7%，年增7.8%，是今年以來單月最大年增幅；累計今年前八月營收約714億元，年增約3.4%，續創歷年同期新高。隨著下半年消費動能逐步升溫，富邦媒第2季以來營收成長，8月受惠暑假出遊與中元普渡兩大消費需求挹注，帶動營收年月雙增。

電商競爭由價格轉向服務與履約效率，momo持續強化物流能力，近期推出「分次配送」及「家電隔日配」，從一般包裹延伸至大家電配送安裝，強化履約效率與服務差異化。

富邦媒表示，8月營運動能主要來自暑假尾聲與中元節檔期雙重帶動。暑假旅遊熱度延續，加上多款話題攝影新品上市，消費者出遊紀錄與設備升級需求同步升溫，帶動momo站內攝影主機類商品銷售較去年同期呈雙位數成長。中元普渡採買需求亦明顯升溫，momo中元檔期整體銷售業績較前月成長近四成，飲料、零食及泡麵為前三大熱銷品類。

因應家庭一次大量採購後的收貨與儲存需求，momo近期推出「分次配送」服務。消費者購買後，可依實際使用需求安排不同時間收貨，在享有一次買齊便利性的同時，降低商品集中到貨所產生的空間占用與囤放壓力。富邦媒表示，電商服務的下一階段，不只是追求「更快到貨」，而是進一步讓履約方式符合不同家庭與生活情境。從配送時間、取貨方式到商品到貨節奏，都將成為平台服務體驗的一部分。

展望下半年，中秋、周年慶及雙11等重要檔期將陸續登場，momo將持續掌握旺季消費動能，並同步強化平台營運效率與物流履約能力。富邦媒表示，隨著電商競爭從價格延伸至供應鏈、物流與服務效率，平台規模與履約能力將成為長期競爭關鍵；momo將持續深化核心營運能力，為後續成長奠定基礎。