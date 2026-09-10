寶雅營收／8月24.65億元創單月次高 500店目標在望、第3季業績有望攻頂

寶雅（5904）10日公告8月營收24.65億元，年增10.3%，創單月歷史次高，僅次於今年7月表現；累計前八月營收189.64億元，年增13.9%。法人指出，寶雅7、8月營收分居單月歷史第一、第二高，加上9月周年慶登場，第3季營收可望改寫單季歷史新高。

寶雅表示，8月適逢年度重點檔期醫美節，透過美妝保養商品優惠及滿額回饋，帶動相關品類買氣，挹注營收成長。

展店也是今年營收成長動能之一。寶雅8月單月新增6家門市，截至8月底全台店數達491家，今年以來已開出21家新店，距500店大關僅差9家。

進入9月，寶雅41周年慶「粉力全開」全面登場，加上開學季、中秋連假及換季需求，寶雅看好相關消費需求，期待延續來客與消費動能。

此次周年慶推出全館消費滿額登錄抽MacBook、Dyson吹風機等活動，線上買則攜手人氣IP「褲褲兔」推出限定聯名周邊，即日起至11月3日，全站單筆消費滿200元可獲數位印花1枚，最低集滿6枚即可兌換指定聯名商品。